退團仍義氣挺「血汗」寫真 晨翔：大家努力的成果

晨翔（右圖）今年無預警宣布退團。（翻攝自晨翔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男團「SpeXial」這幾年雖然風靡不少少女粉絲，但是「薪酸」問題層出不窮，終於人氣王成員晨翔在家庭壓力之下承受不了，在今年1月選擇走上法律途徑退團。不過，他還在「SpeXial」時曾和其他9名團員一同拍攝沖繩寫真，今日他也義氣地在臉書上為書宣傳，直呼「這本寫真也是大家一起努力的成果」。

「SpeXial」昨日舉辦簽書會。（資料照，記者陳逸寬攝）

「SpeXial」昨日舉辦寫真簽書會，除去2名中國籍成員和腳傷的隊長宏正以外，就剩退團的晨翔未到，不過今日晨翔也在臉書上發文力挺該寫真，直指「這本寫真也是大家一起努力的成果」，更誇去沖繩旅行真的是很難忘的回憶，看到粉絲都很支持寫真，他感到很開心，還說「大家辛苦了」。

晨翔（左三）曾和「SpeXial」一起赴團員沖繩拍寫真。（台灣角川提供）

而對於昨日前團員子閎在簽書會上表示支持自己的決定，晨翔也感性回應說「就像子閎說的『人生開心最重要』」，並大方放送背景是碧海藍天的帥照給粉絲。不過事實上，由於晨翔爆出退團後公司仍然強力推銷寫真，讓諸多粉絲不滿「買寫真的錢又不會進到團員口袋」，甚至有人發起拒買，如今晨翔親上火線力挺「血汗」寫真，讓粉絲大誇「太帥了」。

晨翔臉書全文。（翻攝自晨翔臉書）