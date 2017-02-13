愛情路不好走 曾國城坦言婚後和缺點過日子

曾國城（右）透露自己的愛情路跌跌撞撞，做過最浪漫的事，就是送台車子給老婆。（果陀劇場提供）

〔記者洪素津／台北報導〕曾國城與黃嘉千為宣傳音樂劇《愛呀，我的媽！》搞笑Kuso以背後牽手照紅遍全球的網紅「Follow me」，同時聊聊情人節追愛秘笈，曾國城透露自己的愛情路跌跌撞撞，做過最浪漫的事，就是送台車子給老婆；黃嘉千則說與老公夏克立相處，都是對方比較浪漫。

曾國城情人節搞笑模仿知名網紅「Follow me」。（果陀劇場提供）

曾國城表示各種愛情路都不簡單，「婚前與優點談戀愛，婚後和缺點過日子」，認為「真誠」才是相處之道，而黃嘉千則說自己不擅於耍浪漫，最難忘的回憶，是夏克立在她生日時，送花給黃媽媽，謝謝她生下這麼棒的女兒，讓黃嘉千感動落淚。

曾國城和黃嘉千都很期待在音樂劇中譜出耀眼火花，黃嘉千保證：「會把自己的狀態弄年輕一點」。（果陀劇場提供）

曾國城、黃嘉千此次音樂劇非第一次合作，上回同框談得是若有似無的感情戲，不但沒轟轟烈烈，還殘破不堪，如今在《愛呀，我的媽！》要談認真的戀愛，兩人都很期待譜出耀眼火花，黃嘉千還加碼保證：「會把自己的狀態弄年輕一點。」順道邀約曾國城一起運動，在舞台上才能展現良好的肺活量與體力。