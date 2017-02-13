限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫...

2017/02/13 20:11

吳淡如（右一、左一）和女兒小熊（左二、右二）感情深厚。（合成圖，翻攝自吳淡如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家兼主持人吳淡如2009年時以44歲的高齡產女，雖然懷孕過程諸多不順，但最終女兒「小熊」吳可道還是平安出生。不過由於女兒是早產兒，在課業上吳淡如一直對她沒有太多要求、只希望女兒能夠喜歡上學，沒想到近日吳收到女兒的成績單，老師讚賞的評語讓她感嘆「怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子」。

吳淡如女兒的成績單。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如今在臉書貼出一張女兒的成績單照片，表示自己對於因早產而早讀的女兒小熊，一直都是「狠了心不想要求成績」，在吳眼中，小熊不僅連自己的名字都寫不好，寫字還要吳抓著她的手才能進行，甚至洗澡要脫衣服時小熊都會耍賴說自己不會，和小二就不用注音符號還參加作文比賽的自己簡直是天壤之別。

不過，在成績單上小熊不僅樣樣都拿甲，生活方面甚至奪下優等，且老師在評語中寫道，小熊這學期對課業自動自發，遇到不會的東西也懂得主動求助，字體結構更是越趨美觀，各項科目都有長足進步。尤其是校外教學時，小熊雖然因為想家而哭，不過同學都會主動安慰，看得出小熊人際互動良好。

老師一字一句的稱讚，雖然和吳心目中那個「什麼都不會、心智年齡3歲」的女兒大不相同，讓吳淡如不禁感嘆這是在扮豬吃老虎嗎？怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子」，但吳也坦言看成績單之後讓她「感激涕零」，相信是為女兒感到相當驕傲。

吳淡如臉書全文。（翻攝自吳淡如臉書）

相關新聞

推薦新聞
被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！ 被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！
2017/02/13 15:17
蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了 蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了
2017/02/13 17:31
擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯 擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯
2017/02/13 12:49
（影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險 （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
2017/02/13 10:53
（影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌 （影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌
2017/02/13 11:25
獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！ 獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！
2017/02/13 16:05
自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
2017/02/13 15:24
產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
2017/02/13 11:14
認與李國毅不聊天 連俞涵：非常喜歡這種感覺 認與李國毅不聊天 連俞涵：非常喜歡這種感覺
2017/02/13 17:28
熱吻經紀人洩愛？ 蕭敬騰終於告白... 熱吻經紀人洩愛？ 蕭敬騰終於告白...
2017/02/13 19:29
陳小春遭疑出軌 老婆應采兒就是霸氣回... 陳小春遭疑出軌 老婆應采兒就是霸氣回...
2017/02/13 18:01
驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽 驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽
2017/02/13 11:08
禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化 禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化
2017/02/13 16:58
吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫... 吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫...
2017/02/13 20:11
小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美 小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美
2017/02/13 12:01
粉絲怒！田馥甄被男人熊抱 還喝得不要不要的 粉絲怒！田馥甄被男人熊抱 還喝得不要不要的
2017/02/13 18:48
虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了 虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了
2017/02/13 16:13
舒淇大露美背 馮德倫不要森氣氣 舒淇大露美背 馮德倫不要森氣氣
2017/02/13 16:38
鼓鼓被爆插刀前團員 饒舌歌手批「表裡不一」 鼓鼓被爆插刀前團員 饒舌歌手批「表裡不一」
2017/02/13 12:57
吳亦凡葛萊美撂英文開口跪 最欣賞席琳娜情郎 吳亦凡葛萊美撂英文開口跪 最欣賞席琳娜情郎
2017/02/13 17:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.