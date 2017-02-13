吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫...

吳淡如（右一、左一）和女兒小熊（左二、右二）感情深厚。（合成圖，翻攝自吳淡如臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家兼主持人吳淡如2009年時以44歲的高齡產女，雖然懷孕過程諸多不順，但最終女兒「小熊」吳可道還是平安出生。不過由於女兒是早產兒，在課業上吳淡如一直對她沒有太多要求、只希望女兒能夠喜歡上學，沒想到近日吳收到女兒的成績單，老師讚賞的評語讓她感嘆「怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子」。

吳淡如女兒的成績單。（翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如今在臉書貼出一張女兒的成績單照片，表示自己對於因早產而早讀的女兒小熊，一直都是「狠了心不想要求成績」，在吳眼中，小熊不僅連自己的名字都寫不好，寫字還要吳抓著她的手才能進行，甚至洗澡要脫衣服時小熊都會耍賴說自己不會，和小二就不用注音符號還參加作文比賽的自己簡直是天壤之別。

不過，在成績單上小熊不僅樣樣都拿甲，生活方面甚至奪下優等，且老師在評語中寫道，小熊這學期對課業自動自發，遇到不會的東西也懂得主動求助，字體結構更是越趨美觀，各項科目都有長足進步。尤其是校外教學時，小熊雖然因為想家而哭，不過同學都會主動安慰，看得出小熊人際互動良好。

老師一字一句的稱讚，雖然和吳心目中那個「什麼都不會、心智年齡3歲」的女兒大不相同，讓吳淡如不禁感嘆「這是在扮豬吃老虎嗎？怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子」，但吳也坦言看成績單之後讓她「感激涕零」，相信是為女兒感到相當驕傲。

吳淡如臉書全文。（翻攝自吳淡如臉書）