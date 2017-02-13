玄彬男男曖昧猛漱口 自爆鏡頭外發生更多事...

玄彬（左）、柳海真在韓片《機密同盟》中聯手破案，卻因個性不同鬧出不少趣事。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由玄彬、柳海真、金柱赫、潤娥主演韓片《機密同盟》耗資百億韓幣打造，驚險刺激的動作場面，在韓上映票房飆破台幣16億元，開出紅盤。然而該片上映前，2名主演在1周內連環爆出戀情，玄彬與女友姜素拉公開戀情，金柱赫也和女星李俞英爆熱戀，讓該片話題十足。此外，柳海真、玄彬日前受訪時更自爆現場花絮，2人笑稱為了拍攝某幕「親密戲」猛漱口，獻出不為人知的第一次。

玄彬、柳海真在韓片《機密同盟》中有近距離對手戲，雙方上場前都猛漱口。（車庫娛樂提供）

片中，柳海真、玄彬飾演個性南轅北轍的南、北韓刑警，一個搞笑一個嚴肅，搭檔過程中鬧出不少笑話，不同調的2人，在車上還差點上演「男男吻」，尷尬距離讓影迷笑翻。受訪時，柳海真大爆此場景的拍攝花絮，「彼此為了保持風度，拍攝前特地去漱口，但仔細想想真的很怪，又不是要拍吻戲！第一次因為這種場面漱口，心情真的有點詭異。」玄彬也笑稱：「拍這幕要一直忍笑，這場戲粉絲只有看到上半身，但其實腳底下也發生很多事……。」搞笑爆料完全不怕女友姜素拉吃醋。

《機密同盟》描述北韓為了打倒美國，製造了幾可亂真的假美鈔，卻被犯罪頭子偷走並逃往南韓，北韓被迫向南韓求助，進行共同搜索，並派出特種部隊出身的刑警，然而南韓卻派出只想混口飯吃的老鳥警探，企圖混淆視聽，被迫成為搭檔的2人只得放下彼此成見，合作破解案件。該片將於2月17日在台上映。