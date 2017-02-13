限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

玄彬男男曖昧猛漱口 自爆鏡頭外發生更多事...

2017/02/13 19:25

玄彬（左）、柳海真在韓片《機密同盟》中聯手破案，卻因個性不同鬧出不少趣事。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由玄彬、柳海真、金柱赫、潤娥主演韓片《機密同盟》耗資百億韓幣打造，驚險刺激的動作場面，在韓上映票房飆破台幣16億元，開出紅盤。然而該片上映前，2名主演在1周內連環爆出戀情，玄彬與女友姜素拉公開戀情，金柱赫也和女星李俞英爆熱戀，讓該片話題十足。此外，柳海真、玄彬日前受訪時更自爆現場花絮，2人笑稱為了拍攝某幕「親密戲」猛漱口，獻出不為人知的第一次。

玄彬、柳海真在韓片《機密同盟》中有近距離對手戲，雙方上場前都猛漱口。（車庫娛樂提供）

片中，柳海真、玄彬飾演個性南轅北轍的南、北韓刑警，一個搞笑一個嚴肅，搭檔過程中鬧出不少笑話，不同調的2人，在車上還差點上演「男男吻」，尷尬距離讓影迷笑翻。受訪時，柳海真大爆此場景的拍攝花絮，「彼此為了保持風度，拍攝前特地去漱口，但仔細想想真的很怪，又不是要拍吻戲！第一次因為這種場面漱口，心情真的有點詭異。」玄彬也笑稱：「拍這幕要一直忍笑，這場戲粉絲只有看到上半身，但其實腳底下也發生很多事……。」搞笑爆料完全不怕女友姜素拉吃醋。

《機密同盟》描述北韓為了打倒美國，製造了幾可亂真的假美鈔，卻被犯罪頭子偷走並逃往南韓，北韓被迫向南韓求助，進行共同搜索，並派出特種部隊出身的刑警，然而南韓卻派出只想混口飯吃的老鳥警探，企圖混淆視聽，被迫成為搭檔的2人只得放下彼此成見，合作破解案件。該片將於2月17日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊 「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊
2017/02/13 11:22
炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合 炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合
2017/02/13 16:35
（影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險 （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
2017/02/13 10:53
鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化 鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化
2017/02/13 12:05
《格雷2》過激女觀眾疑用小黃瓜「助興」 戲院禁單身男入場 《格雷2》過激女觀眾疑用小黃瓜「助興」 戲院禁單身男入場
2017/02/13 18:20
自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
2017/02/13 15:24
產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
2017/02/13 11:14
認與李國毅不聊天 連俞涵：非常喜歡這種感覺 認與李國毅不聊天 連俞涵：非常喜歡這種感覺
2017/02/13 17:28
陳小春遭疑出軌 老婆應采兒就是霸氣回... 陳小春遭疑出軌 老婆應采兒就是霸氣回...
2017/02/13 18:01
禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化 禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化
2017/02/13 16:58
吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫... 吳淡如早產女「心智年齡如3歲」 老師評語卻這樣寫...
2017/02/13 20:11
澄清女友沒懷孕 郭富城：會珍惜愛護方媛 澄清女友沒懷孕 郭富城：會珍惜愛護方媛
2017/02/13 13:03
葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！ 葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！
2017/02/13 14:47
粉絲怒！田馥甄被男人熊抱 還喝得不要不要的 粉絲怒！田馥甄被男人熊抱 還喝得不要不要的
2017/02/13 18:48
（影音）王少偉憂保險金被覬覦 直接打槍小甜甜 （影音）王少偉憂保險金被覬覦 直接打槍小甜甜
2017/02/13 16:27
虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了 虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了
2017/02/13 16:13
舒淇大露美背 馮德倫不要森氣氣 舒淇大露美背 馮德倫不要森氣氣
2017/02/13 16:38
鼓鼓被爆插刀前團員 饒舌歌手批「表裡不一」 鼓鼓被爆插刀前團員 饒舌歌手批「表裡不一」
2017/02/13 12:57
柯登主持葛萊美正嗨 驚見爸媽爽擁超模小鮮肉 柯登主持葛萊美正嗨 驚見爸媽爽擁超模小鮮肉
2017/02/13 12:35
才剛傳分手 T-ARA芝妍個人專輯又衰被推遲 才剛傳分手 T-ARA芝妍個人專輯又衰被推遲
2017/02/13 13:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.