台北書展明年主題國以色列 展現以色列文化活力

2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕「2017台北國際書展」今天閉幕，參展人數為58萬人，是近5年來人數最高的一次；承辦書展的台北書展基金會宣布明年主題國為首次擔任主題國的以色列，以色列代表游亞旭（Asher Yarden）表示明年是以色列建國70週年，期待明年藉由書展展現以色列的文化以及哲學思想，並表示在他心中，「台北書展專業又傑出，展現台灣美麗島嶼的文化精粹。」

2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝）

以色列即將於明年迎接建國70週年，游亞旭表示，台灣與以色列雖然都是小國，但同樣都重視文化與書本的文化力，也指出以色列與書的關係可追溯到兩千多年前的《聖經》等，「以色列的書商與買書的人均比例在全球排名中，可說是名列前茅。」游亞旭說，台灣的出版與書店活力讓他印象深刻，「全世界唯一有24小時營業的書店，就在台灣的台北。」台北書展基金會董事長趙政岷則說，以色列半年前就爭取成為書展主題國，「以色列是文化古國，它的文化與出版值得台灣民眾期待。」趙政岷也透露由於明年主題國為以色列，書展維安強度會較往年增強。

2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝）

本屆書展首創每天都有星光場，趙政岷指出，今年因為延長營業時間，每家出版社的營業額較去年上升2成，甚至獨立出版社攤位營業額較去年成長3成，不過專攻親子兒童書籍的三館，人氣與買氣則不如預期，除了大環境景氣欠佳外，也和一館大出版社許多也跨入兒童文學、繪本出版，市場競爭更加激烈。

2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝）

不少民眾逛書展，都大讚書展「變美了」，許多出版社的攤位不只如過去僅陳設書籍，而是展示出版社本身的特色與創業以來的精神，今年書展特別舉行「最佳展位設計票選」，由民眾與專業評審分別針對「大型展區」、「中小型展區」選出心中最美的攤位，今日揭曉結果「大型展區」，呈現華人出版印刷業足跡的「台灣商務印書館」獲得金獎，獎金10萬元，中小型展區金獎則由結合實體與虛擬體驗的「有樂文化」獲得，獎金5萬元。



今年書展也創下時間延長但場租費用卻降低，文化部次長丁曉菁表示，經過行政院跨部會協議後，經濟部國貿局允諾明年將繼續提供一館場租費用7折的優惠價碼，讓出版業更欣欣向榮。

2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝） 2017台北國際書展閉幕典禮（記者王文麟攝）