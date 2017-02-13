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蔡郁璇贍養費跳票痛心喊告 高國華：饒了我吧

2017/02/13 18:13

蔡郁璇。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕前美女主播蔡郁璇和補教名師高國華離婚後便轉當RC視訊主播養家餬口，她必須繳房貸和支付女兒教育費與生活費，但龐大經濟壓力壓得她喘不過氣，於是她向前夫要回先前談好的離婚贍養費，不料高國華卻回應「我已被妳榨乾」，這讓蔡郁璇心寒表示目前已找律師準備「提告」。

蔡郁璇指控高國華不履行談好的條件，當初的條件是月付12萬，但12萬給不到兩年，就自動減半僅給6萬，幾個月後高國華說自己狀況不好，就停止支付，後來入獄跟出獄後的一年間也都沒有給。但女兒的教育費實在太重，蔡郁璇又再度向高國華求助，高國華回應願意月付兩萬，可是這樣的情況也僅維持兩個月，對蔡郁璇的回覆又說狀況不好。

不過蔡郁璇看對方臉書卻顯示每個月都出國玩，有錢出國卻沒錢付贍養費，蔡郁璇感到痛心，認為自己要求不多也處處讓步，但卻換來這樣的結果。對此高國華無奈表示該給的都已經給了，他也說目前自己也負債七千萬，懇求蔡郁琁饒了他吧。

另外蔡郁璇也控訴高國華對女兒不聞不問，過年一通電話也沒有，去年也僅見面一次，女兒對於高國華的冷落感到相當難過。而問及蔡郁璇是否有新戀情，蔡郁璇表示兩年前有交往的男友，但現在已經分手，未來也期待有新戀情，但她無奈直呼：「現在都遇不到，很想要有個伴」。

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