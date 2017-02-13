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強國歌手隱婚多年遭爆出軌 「壁咚」嫩妹回家過夜

2017/02/13 18:44

胡海泉（左圖、右圖左）被拍到深夜幽會。（合成圖，翻攝自胡海泉、《全明星探》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國雙人演唱組合「羽泉」的成員胡海泉，事業雖然發展有成，但感情世界始終是個迷，雖然曾被爆出隱婚隱生多年，但今日卻被中國狗仔爆出和一名白衣女子深夜幽會還玩壁咚，身陷「出軌」疑雲。

「羽泉」是中國知名度頗高的雙人演唱組合。（翻攝自「羽泉」微博）

中國知名狗仔卓偉的弟子「狗仔大聖」今日在微博公布了胡海泉出軌的影片和照片，只見胡大半夜在北京大街上與一名白衣女子聊天，後來兩人甚至有說有笑地步入一間酒吧，只不過到大門口時，胡海泉突然一個伸手「壁咚」女方，惹得女方笑得花枝亂顫，隨後兩人在酒吧待至深夜，胡海泉才將該女子「打包回家」過夜。

胡海泉（左一、右二）夜會一白衣女子（左二、右一），還上演「壁咚」。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

而隔日，狗仔持續追蹤該白衣女子，少了胡海泉的陪伴，她一個人吃飯、一個人看電影，顯得有些孤單，且她的居住地是相當簡陋的平房，據附近工人所稱她可能是與多人合租並在酒吧工作，慘遭中國狗仔調侃身為胡海泉的「小三」，竟然生活在可能要上「公廁」的平房。

胡海泉（右）被拍到帶白衣女子（左）回家。（翻攝自《全明星探》微博）

事實上，相較於團員陳羽凡與女星白百何多年來婚姻穩定，胡海泉的感情生活一直相當低要，據傳他一直有名固定女友，後來又被爆出其實隱婚隱生多年，只不過後來與老婆協議離婚，還將財產大多留給老婆，不過對於感情事胡海泉始終閉口不談，從不對外作出回應。

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