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陳小春遭疑出軌 老婆應采兒就是霸氣回...

2017/02/13 18:01

陳小春（右）遭爆出軌，老婆應采兒（左）超有自信回應。（翻攝自應采兒微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名狗仔卓偉的徒弟「狗仔大聖」日前在微博表示今日要公布一名出道多年、為人低調且作品較多是非反不多的男星出軌，連《全明星探》微博也加碼提供線索，指該男星不僅家喻戶曉，而且隱婚隱生多年，卻背著老婆小孩在外偷吃。消息一出，許多網軍將便此矛頭指向香港藝人陳小春。不過，陳的老婆應采兒超有自信，第一時間就站出來霸氣否認！

應采兒和狗仔大聖在微博一來一往發文。（合成圖，翻攝自應采兒、狗仔大聖微博）

近日「狗仔大聖」在微博表示今日要公布一名男星出軌，而遭到中國網軍懷疑最嚴重的，就是港星「山雞哥」陳小春，不過陳的老婆應采兒倒是第一時間就發文表示：「聽說我老公出軌了？你相信嗎？」還附上不以為然的表情符號並說「狗仔辛苦了」。對於應采兒的發言，「狗仔大聖」也在微博分享回應「夫妻之間最重要的就是信任」，故意不將話說死。

最終揭曉出軌者是「羽泉」組合的胡海泉（左）。（翻攝自狗仔大聖微博）

隨後，該出軌男星揭曉是雙人演唱組合「羽泉」的胡海泉，證明陳小春無辜躺槍，「狗仔大聖」也搭上熱潮親發微博表示「我從來沒說是好男人山雞哥，你們亂猜害嫂子生氣了」，並附上多張陳小春殺氣騰騰的照片。而事實上，陳小春也並未隱婚，因此一開始就條件不符。

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