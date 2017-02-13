蕭敬騰忍不住親自己？ 經紀人Summer回應了

蕭敬騰（右）和經紀人Summer（左）曖昧已經傳了許久。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手蕭敬騰這幾年人氣越來越高，今年更率令「獅子合唱團」前進中國，參賽歌唱節目《歌手》，並在11日奪下冠軍。不過，老蕭疑似在演唱完後情緒按壓不住，遭爆下台後就一把擁吻經紀人Summer，對此，Summer今日也做出了回應！

蕭敬騰（右二）率領「獅子合唱團」參加歌唱比賽。（翻攝自《歌手》微博）

根據《蘋果日報》報導，對於蕭敬騰一下舞台就親吻自己，Summer解釋那是「角度問題」，不僅一把否認，還強調老蕭不可然在工作人員和觀眾等人的眾目睽睽之下，公然做出那麼大膽的事情。此外根據《ETtoday》報導，Summer還說他跟老蕭關係本來就好，所以下台後因為「國際禮儀」而擁抱了一下，不過其他團員也都有和她擁抱，直指「親吻說」是一場誤會。

蕭敬騰（左）疑似在演唱完後下台親吻Summer。（翻攝自關愛八卦成長協會微博）

事實上，蕭敬騰和Summer的緋聞已驚傳了許多年，許多粉絲對於他們兩人若是哪天突然承認在一起，都表示感到不意外。而這次老蕭疑似是因為演唱完《你是我最深愛的人》之後對於表現太過滿意、情緒激昂，才遭爆下台後抱住Summer作勢親吻，只不過Summer順勢將頭轉開，吻落在了臉頰上。