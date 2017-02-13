PIKO太郎進軍國際一大步 葛萊美紅毯跳《PPAP》

PIKO太郎今到葛萊美獎現場，轉播現場實況。（翻攝自推特）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本諧星PIKO太郎去年推出洗腦神曲《PPAP》紅翻天，在YouTube創下破億點閱，今他飛抵美國洛杉磯，穿上招牌豹紋裝，登上第59屆葛萊美頒獎典禮紅毯，替日本WOWOW電視台轉播現場實況，他還在紅毯現場跳《PPAP》招牌舞步，立刻被不少明星認出，洗腦威力讓他開心大讚「YouTube太強了」！

PIKO太郎（後排中）在葛萊美獎會場外，被大批小孩們包圍，宛如孩子王。（翻攝自推特）

PIKO太郎今在紅毯上，見到樂團「The Time」的莫利斯戴 （Morris Day）立刻上前自我介紹，「我是PIKO太郎」，莫利斯戴一開始反應有點冷淡，似乎沒認出來，直到PIKO太郎開始唱歌，並比出「蘋果筆」手勢，才讓他恍然大悟，笑喊「喔喔原來是你」。而PIKO太郎除了在紅毯上被認出，他在會場外也被大批小孩們包圍，爭相要合照，宛如成為孩子王。PIKO太郎3月26日將2度來台，在ATT SHOW BOX舉辦「PPAPPTTW」派對，門票將於15日中午12點30在ibon系統開賣。

PIKO太郎（左）今見到莫利斯戴，立刻上前自我介紹。（翻攝自推特）