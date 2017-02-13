戲曲學院開台 聞雞起舞更上層樓

國立臺灣戲曲學院，台灣京崑劇團開台，演出《天官賜福》校長張瑞濱（中）也粉墨登場。 （記者陳逸寬攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕開工囉！依傳統習俗，要等過完元宵，「年」才結束，若加上例假，今天才是正式收心、開始打拚的日子。國立台灣戲曲學院便選在今天，舉行傳統戲曲界視為「開工」的開台儀式。

國立臺灣戲曲學院「臺灣京崑劇團」開台，校長張瑞濱（右2）上香祈福。 （記者陳逸寬攝）

戲曲學院是全國第一所12年一貫制的戲曲人才養成學府，有「京劇學系」、「民俗技藝學系」等6個專業科技，及「京崑劇團」、「特技團」與「青年實習劇團」等演出團隊，開台節目特別熱鬧，每年開台，除了厝邊頭尾樂於參加，也有不少外地觀眾，專程來看表演、領財神爺紅包。

台灣京崑劇團開台，雞雞舞祈福（記者陳逸寬攝）

今年開台，最忙的大概是學院校長張瑞濱，只見他先代表全體師生跟祖師爺上香，接著手捧超大金元寶繞行觀眾席，與大家分享財運和好運，隨即粉墨登場扮「天官」，戴眼鏡的模樣，讓賜福人間的天官，多了些現代感和現代感。

國立臺灣戲曲學院「臺灣京崑劇團」開台，師生搶摸金元寶。 （記者陳逸寬攝） 臺灣戲曲學院，台灣京崑劇團開台 （記者陳逸寬攝） 臺灣戲曲學院，台灣京崑劇團開台 （記者陳逸寬攝）