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禁韓令持續發威 《跑男》正式改名去「兄弟」化

2017/02/13 16:58

《奔跑吧》引進自南韓的《Running Man》。（翻攝自《奔跑吧》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕買下南韓超夯綜藝節目《Running Man》版權製播的中國綜藝節目《奔跑吧兄弟》（簡稱：跑男），不僅套用《RM》經典的遊戲內容，連7名固定成員的角色也幾乎是照著韓版的7位主持人依樣畫葫蘆。不過近來中國「禁韓令」持續發威，《奔跑吧兄弟》也無法倖免，今日起正式宣布改名《奔跑吧》。

《奔跑吧兄弟》正式改名為《奔跑吧》。（翻攝自《奔跑吧》微博）

《奔跑吧兄弟》的官方微博今日發文表示，從第5季開始，節目將正式更名為《奔跑吧》，除去兄弟兩字，雖然沒有明說，但顯然受到了「禁韓令」的影響。對於節目名稱改動，大多數中國網軍都不以為意，認為只要成員沒變就好，比較關注剛生產完的Angelababy會不會真的回歸，不過也是有部分網友認為舊名較佳，不然喊口號的時候似乎顯得氣勢有些弱掉。

原名《我是歌手》的《歌手》也是因為「禁韓令」改名。（翻攝自《歌手》微博）

事實上，除了《奔跑吧兄弟》改名，原名《我是歌手》的《歌手》，也是在今年播出時，將節目名稱的「我是」兩字去掉，並號稱是電視台的新創節目，不過其實節目內容僅有一小部分更動，大部分還是按照原賽制進行比賽，堪稱重新定義「新創」二字。

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