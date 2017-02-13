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張庭瑚偷操4塊大肌肌 金毛露出頂寒流泡湯

2017/02/13 16:18

《切小金家的旅館》監製葉如芬（右起）、演員洪言翔、導演林冠慧、演員張庭瑚、大鶴首度與媒體見面。（良人行影業提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕新片《切小金家的旅館》今開放媒體探班，男主角張庭瑚一頭金髮造型現身，多了股「韓味」，被問到女友五熊對新形象的意見，他表示「自己也不習慣，過一陣子就好了」，至於情人節要怎麼過，他則說來不及準備禮物，且當天也要拍戲，將和劇組一起度過。

《切小金家的旅館》監製葉如芬（右起）、演員洪言翔、導演林冠慧、演員張庭瑚、大鶴首度與媒體見面。（良人行影業提供）

《切小金家的旅館》由王童、葉如芬監製，起用新銳導演林冠慧執導，張庭瑚、洪言翔、大鶴搞笑演出，3人在片中扮高中生，偶然住進一間超老舊溫泉旅社鬧出笑料。

張庭瑚為了片中泡湯戲事前有練身體，不但體脂肪大降，現在還隱約可看到4塊肌，洪翔則坦言為了讓畫面好看有偷偷節食，被大鶴吐槽「難怪他中午放飯都假裝不餓，害我替他吃了不少。」

劇組斥資1500萬打造溫泉旅社場景，道具用心處處充滿小彩蛋，就連溫泉都是真正能泡的40度恆溫水池，3人談到前幾天才頂著寒流9度拍泡湯戲，超慶幸水是熱的。

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