虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了

宋承憲（左）、李英愛宣傳新劇《師任堂》，笑喊只能靠眼神傳情演苦戀。（八大提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓「氧氣美女」李英愛相隔14年推出新劇《師任堂》，與宋承憲上演淒美戀情，日前2人受訪時透露，在劇中只能靠「眼神傳情」，以細微的眼神變化，演出「想愛又不能愛」、「不能跨越界線」累積20年的虐心愛戀，相當考驗演技功力。此外，李英愛婚後首度復出演戲，收到禮物小籠包調味罐，立刻開心大喊好實用，主婦魂大爆發，逗笑眾人。

宋承憲（左）、李英愛受訪時收到小籠包調味罐當禮物，讓李英愛當場笑喊實用。（八大提供）

李英愛婚後首度復出演戲，選擇事前製作的《師任堂》，方便照顧雙胞胎兒女，她日前受訪時，也不斷大讚老公細心體貼，笑稱拍攝期間，老公經常帶著兒女到片場探班，「這樣也能讓他們能了解媽媽的工作狀況，以及辛苦的拍戲過程。」此外，老公也會在她拍戲時，幫忙分擔家務，「老公會早一點下班去帶小孩，雖然只是幫上小忙，但真的減輕不少負擔，很謝謝他。」

2人受訪時也收到充滿台灣味的小禮物、小籠包調味罐，工作人員一打開蒸籠，宋承憲忍不住想大咬一口，李英愛則露出驚喜神情，開心笑說：「我是家庭主婦，這禮物非常實用、很棒。」訪問內容將於15日晚間6點於八大綜合台《娛樂百分百》播出；《師任堂》現於八大戲劇台每周三、日晚上10點與韓同步播出，愛奇藝台灣站則在晚間10點半上架。