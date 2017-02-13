獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！

除了王宇婕（右圖）以外，「七朵花」全員到齊。（合成圖，翻攝自賴薇如、王宇婕臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕原本有7名團員的女團「七朵花」當年紅極一時，在王宇婕、「仔仔」周靂岑和「鰻頭」邱麒霏相繼退團後，最終以4人形式出道，也因為《王子變青蛙》大爆紅。如今已經多年沒有一同出現在螢光幕上的她們，私底下感情依然很好，還會不定期聚會，今日賴薇如更是在臉書PO出她們「7缺1」合體的照片！

「七朵花」過去曾經紅極一時。（翻攝自賴薇如臉書）

賴薇如今日於臉書上PO出「七朵花」再度合體的姊妹照，開心表示她們「全員到齊」為了慶祝「小潔」屈尹潔的生日。只見照片中，不僅長年在中國工作陳喬恩也歸國參加聚會，已經退出演藝圈多年的仔仔和鰻頭也出現在照片中，雖然獨缺王宇婕，仍讓網友超懷念！

賴薇如（左一）今日在臉書分享了「七朵花」聚會的照片。（翻攝自賴薇如臉書）

此外，不到30歲的仔仔不僅有2個小孩，大的還都4歲了，反而還在演藝圈打拚的陳喬恩、趙小僑、賴薇如和屈尹潔等人仍是「孤獨一枝花」。這讓薇如不禁感到超羨慕，還突然感嘆說「人生中每個人追求的幸福都不一樣」。

「七朵花」以「7缺1」的形式合體。（翻攝自賴薇如臉書）

而事實上，王宇婕曾經表示，由於當初自己最早退團，一退團之後就跟其他人很快斷了聯絡，所以剩下6名成員感情比較好，但她跟大家並無不合，在電視台碰到都仍會打招呼。至於退團原因，則是因為當初她早已有合約在身，原公司與「喬傑立」契約談不攏，最終才不歡而散。

賴薇如臉書全文。（翻攝自賴薇如臉書）