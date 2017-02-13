限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！

2017/02/13 16:05

除了王宇婕（右圖）以外，「七朵花」全員到齊。（合成圖，翻攝自賴薇如、王宇婕臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕原本有7名團員的女團「七朵花」當年紅極一時，在王宇婕、「仔仔」周靂岑和「鰻頭」邱麒霏相繼退團後，最終以4人形式出道，也因為《王子變青蛙》大爆紅。如今已經多年沒有一同出現在螢光幕上的她們，私底下感情依然很好，還會不定期聚會，今日賴薇如更是在臉書PO出她們「7缺1」合體的照片！

「七朵花」過去曾經紅極一時。（翻攝自賴薇如臉書）

賴薇如今日於臉書上PO出「七朵花」再度合體的姊妹照，開心表示她們「全員到齊」為了慶祝「小潔」屈尹潔的生日。只見照片中，不僅長年在中國工作陳喬恩也歸國參加聚會，已經退出演藝圈多年的仔仔和鰻頭也出現在照片中，雖然獨缺王宇婕，仍讓網友超懷念！

賴薇如（左一）今日在臉書分享了「七朵花」聚會的照片。（翻攝自賴薇如臉書）

此外，不到30歲的仔仔不僅有2個小孩，大的還都4歲了，反而還在演藝圈打拚的陳喬恩、趙小僑、賴薇如和屈尹潔等人仍是「孤獨一枝花」。這讓薇如不禁感到超羨慕，還突然感嘆說「人生中每個人追求的幸福都不一樣」。

「七朵花」以「7缺1」的形式合體。（翻攝自賴薇如臉書）

而事實上，王宇婕曾經表示，由於當初自己最早退團，一退團之後就跟其他人很快斷了聯絡，所以剩下6名成員感情比較好，但她跟大家並無不合，在電視台碰到都仍會打招呼。至於退團原因，則是因為當初她早已有合約在身，原公司與「喬傑立」契約談不攏，最終才不歡而散。

賴薇如臉書全文。（翻攝自賴薇如臉書）

相關新聞

推薦新聞
被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！ 被爆《歌手》台下吻Summer 蕭敬騰感情壓不住！
2017/02/13 15:17
「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊 「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊
2017/02/13 11:22
光鮮亮麗背後 演藝明星其實都過勞 光鮮亮麗背後 演藝明星其實都過勞
2017/02/13 07:38
林志穎獨享 深夜意外驚喜 林志穎獨享 深夜意外驚喜
2017/02/13 08:38
女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！ 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
2017/02/13 08:33
離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足 離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足
2017/02/13 10:32
高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
2017/02/13 10:00
壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
2017/02/13 09:16
鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化 鹿晗9年前南韓留學照曝光 帥臉0變化
2017/02/13 12:05
產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」 產後持續復胖 女星自我催眠「我是偉大母親」
2017/02/13 11:14
自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半 自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
2017/02/13 15:24
炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合 炎亞綸、陸毅指尖相碰 新戲有望成新 CP組合
2017/02/13 16:35
獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！ 獨漏王宇婕 「七朵花」7缺1合體了！
2017/02/13 16:05
小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美 小賈批過時肯伊不爽「白化」 放鳥葛萊美
2017/02/13 12:01
澄清女友沒懷孕 郭富城：會珍惜愛護方媛 澄清女友沒懷孕 郭富城：會珍惜愛護方媛
2017/02/13 13:03
英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝 英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝
2017/02/13 08:47
葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！ 葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！
2017/02/13 14:47
柯登主持葛萊美正嗨 驚見爸媽爽擁超模小鮮肉 柯登主持葛萊美正嗨 驚見爸媽爽擁超模小鮮肉
2017/02/13 12:35
不鳥劍橋夫婦在場 導演肯洛區奪獎狂譙英政府 不鳥劍橋夫婦在場 導演肯洛區奪獎狂譙英政府
2017/02/13 09:50
葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」 葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」
2017/02/13 09:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.