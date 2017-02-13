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吳亦凡葛萊美撂英文開口跪 最欣賞席琳娜情郎

2017/02/13 17:23

吳亦凡參加葛萊美音樂獎紅毯，一身黑色殺氣騰騰的打扮搭配茶色眼鏡，給人一種嘻哈戲謔的感覺。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕當地時間（12日），吳亦凡受邀至第59屆葛萊美頒獎典禮當觀禮嘉賓，同行的包括著名鋼琴家郎朗與中國女歌手張靚穎。據悉吳亦凡此次受邀參與葛萊美是因為前陣子發行的兩首英文單曲《JULY》、《JUICE》在美國iTunes、APPLE MUSIC下載榜短時間內衝入前50名以及28名，此驚人的成績甚至引起了全球APPLE MUSIC編輯的注意，聯合向樂迷推薦這位華語男歌手吳亦凡。

吳亦凡參加葛萊美音樂獎紅毯受訪。（翻攝自微博）

中國女歌手張靚穎參加葛萊美音樂獎紅毯。（翻攝自微博）

吳亦凡每次出席典禮總是給人意想不到的打扮驚喜，今日身穿一身黑，Balenciaga黑色牛仔外套搭配Gentle Monster茶色眼鏡營造觀禮者的輕鬆心情，但又在腰間繫上一條墨綠色絲巾點綴一身黑的嚴肅，休閒與典雅的衝突感十分新穎卻不失莊重，非常有自我獨特風格。紅毯時，許多外國媒體爭相採訪這位亞洲新星，美聯社記問到是否認為嘻哈音樂很難進入亞洲市場，吳亦凡用一口流利的英語劈哩啪啦的表示：「肯定會有一定的難度，因為亞洲嘻哈音樂多數受到美國的影響，即使是我自己也都會到美國、到洛杉磯來創作，但有難度並不意味著不可能。」幾句話簡單的表示自己對嘻哈音樂的堅持，流利的英文一開口就足以讓粉絲都跪了。

吳亦凡參加葛萊美音樂獎紅毯與鋼琴家郎朗（右）。（翻攝自微博）

吳亦凡也向國外媒體表示自己明年會出EP，還有與自己超好的馮迪索現在正在看葛萊美的直播，馮迪索就像自己的大哥哥一樣十分照顧自己「事實上，他前兩天還在中國跟我一起參加電影的首映會呢！」再次的稱讚馮迪索是一個非常好的人。

吳亦凡參加葛萊美音樂獎紅毯。（翻攝自微博）

席間，吳亦凡與郎朗在微博傳影片與粉絲分享第一次參加葛萊美音樂獎的心得，吳亦凡表示非常開心，覺得特別特別好看，最喜歡「The Weekend」威肯那一段表演，稱讚他很帥。但也發現「時差稍微有點來了，有點睏！」總是殺氣騰騰的吳亦凡又畫風突變成想睡覺的大男孩，將衝突感發揮到極致。

吳亦凡（右2）參加葛萊美音樂獎。（翻攝自微博）

吳亦凡這次的洛杉磯行程包括今早的葛萊美獎，當地時間（17日）在紐奧良梅賽德斯-賓士體育館參加NBA全明星名人賽，與去年不同的是今次還有好友蔣勁夫一同參加。隨後，吳亦凡便會以代言人身分飛往倫敦參加BURBERRY 2月時裝大秀。

吳亦凡參加葛萊美音樂獎紅毯與美國音樂人Terrace Martin相談甚歡。（翻攝自微博）

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