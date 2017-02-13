自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半

在本屆葛萊美橫掃5獎的愛黛兒（右），認為大獎「年度最佳專輯」根本應該頒給碧昂絲（左）才對。（合成圖，翻攝自Entertainment Weekly）



〔記者陳昱均／綜合報導〕這次葛萊美獎上的「美英天后之爭」，是外界十分關注的焦點之一，最後憑《檸檬特調》專輯獲得9項提名的碧昂絲只拿下2個獎，反而是則憑《25》專輯提名5獎的愛黛兒「提5中5」，橫掃各大獎像成為今日最風光的大贏家。不過，愛黛兒不僅沒有感到驕傲自滿，甚至還認為大獎「年度最佳專輯」根本應該頒給碧昂絲才對，除了在發表得獎感言時大力讚美碧昂絲的《檸檬特調》、說自己很仰慕她外，她竟還把自己的葛萊美獎座掰成兩半，令人好奇是不是想要跟碧昂絲共享這份榮耀。

愛黛兒提5中5，成為本屆葛萊美最風光的大贏家。（歐新社）

根據《Entertainment Weekly》報導，愛黛兒上台為獲得「年度最佳專輯獎」發表得獎感言時，就表示：「這個獎真的不可能歸我才對，雖然我真的對此感到十分謙虛與感謝，但是我人生中最愛的歌手就是碧昂絲，《檸檬特調》這張專輯真的很美、很有想法、有意義，更能觸碰到你的靈魂，我們也得以藉這張作品看到妳平時不輕易展露出來的另一面，對此我們真的非常感謝，所有在場的歌手們都仰慕妳，妳是我們的光！」給予同是競爭對手的碧昂絲超高的評價。

愛黛兒雖然很開心能獲獎，但是認為碧昂絲的《檸檬特調》專輯十分有意義，應該是由她來拿下「年度最佳專輯獎」才對。（路透社）

愛黛兒也表示，碧昂絲的這張專輯讓她的黑人朋友們聽了都感到更有力量，「妳讓他們願意為自己挺身而出，我一直都愛妳也會永遠愛妳」，一番感性的「告白」聽得台下的碧昂絲也感動不已，眼眶泛著淚不斷搖頭說著「謝謝」，場面相當動人。不僅如此，愛黛兒在回到後台接受媒體訪問時，更透露當她聽到台上宣布的是自己的名字而非碧昂絲的時候，「一部份的我在心中死去了」，強調：「我覺得這是時候讓她贏了，所以她到底天殺的要做些什麼才能拿下年度最佳專輯獎？」讓網友們會都認為愛黛兒把獎座拆成2半可能不是「不小心」，而是想向碧昂絲致敬。

愛黛兒一番大讚碧昂絲的得獎感言，讓人在台下聽著的碧昂絲也感動到眼眶泛淚。（翻攝自Entertainment Weekly） 愛黛兒在領獎時竟「不小心」把獎座給掰成兩半。（路透社） 有網友就認為愛黛兒可能根本不是不小心，而是希望藉此與碧昂絲共享這份榮耀。（美聯社）