自認年度最佳專輯獎應給碧昂絲 愛黛兒把獎座掰2半
在本屆葛萊美橫掃5獎的愛黛兒（右），認為大獎「年度最佳專輯」根本應該頒給碧昂絲（左）才對。（合成圖，翻攝自Entertainment Weekly）
〔記者陳昱均／綜合報導〕這次葛萊美獎上的「美英天后之爭」，是外界十分關注的焦點之一，最後憑《檸檬特調》專輯獲得9項提名的碧昂絲只拿下2個獎，反而是則憑《25》專輯提名5獎的愛黛兒「提5中5」，橫掃各大獎像成為今日最風光的大贏家。不過，愛黛兒不僅沒有感到驕傲自滿，甚至還認為大獎「年度最佳專輯」根本應該頒給碧昂絲才對，除了在發表得獎感言時大力讚美碧昂絲的《檸檬特調》、說自己很仰慕她外，她竟還把自己的葛萊美獎座掰成兩半，令人好奇是不是想要跟碧昂絲共享這份榮耀。
根據《Entertainment Weekly》報導，愛黛兒上台為獲得「年度最佳專輯獎」發表得獎感言時，就表示：「這個獎真的不可能歸我才對，雖然我真的對此感到十分謙虛與感謝，但是我人生中最愛的歌手就是碧昂絲，《檸檬特調》這張專輯真的很美、很有想法、有意義，更能觸碰到你的靈魂，我們也得以藉這張作品看到妳平時不輕易展露出來的另一面，對此我們真的非常感謝，所有在場的歌手們都仰慕妳，妳是我們的光！」給予同是競爭對手的碧昂絲超高的評價。
愛黛兒雖然很開心能獲獎，但是認為碧昂絲的《檸檬特調》專輯十分有意義，應該是由她來拿下「年度最佳專輯獎」才對。（路透社）
愛黛兒也表示，碧昂絲的這張專輯讓她的黑人朋友們聽了都感到更有力量，「妳讓他們願意為自己挺身而出，我一直都愛妳也會永遠愛妳」，一番感性的「告白」聽得台下的碧昂絲也感動不已，眼眶泛著淚不斷搖頭說著「謝謝」，場面相當動人。不僅如此，愛黛兒在回到後台接受媒體訪問時，更透露當她聽到台上宣布的是自己的名字而非碧昂絲的時候，「一部份的我在心中死去了」，強調：「我覺得這是時候讓她贏了，所以她到底天殺的要做些什麼才能拿下年度最佳專輯獎？」讓網友們會都認為愛黛兒把獎座拆成2半可能不是「不小心」，而是想向碧昂絲致敬。
愛黛兒一番大讚碧昂絲的得獎感言，讓人在台下聽著的碧昂絲也感動到眼眶泛淚。（翻攝自Entertainment Weekly）愛黛兒在領獎時竟「不小心」把獎座給掰成兩半。（路透社）有網友就認為愛黛兒可能根本不是不小心，而是希望藉此與碧昂絲共享這份榮耀。（美聯社）
相關新聞
- 擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯
- 美英天后葛萊美廝殺！碧昂絲9項入圍 尬愛黛兒搶3大獎
- 住台北市好？不如買東京豪宅
- 葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！
- （影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌
- 品牌故事有梗 促教授尋恩師
- （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
- 59屆葛萊美入圍名單公布 碧昂絲成最大贏家
- 百變女神卡卡！葛萊美化身重金屬搖滾歌手獻唱
- 嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎
- 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
- 生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後橫掃5獎！
- 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
- MTV音樂錄影帶大獎 碧昂絲11項入圍大贏家
- 泰勒絲無新作品MTV零入圍 慘輸舊愛高富帥DJ