唐從聖星城遇粉絲 「小馬！我能跟你拍照嗎？」

唐從聖（左）在新加坡遇到女粉絲，他卻想翻白眼。（翻攝自唐從聖臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕目前人在新加坡的藝人唐從聖，意外被當地餐廳女服務員認出，對方還向他索取簽名照，哪知一開口卻問唐從聖：「小馬！我能跟你拍張照嗎？」當場讓唐從聖啞口無言。

話說唐從聖日昨前往新加坡著名肉骨茶餐廳吃飯，服務員阿姨一直偷瞄他，還對他笑，唐從聖也知道被認出來了，阿姨徘徊了老半天，終於走過來向他開口：「你是不是台灣的明星？」

「小馬」倪子鈞也曾主持過旅遊節目《世界第一等》。（翻攝自唐從聖臉書）

唐從聖聽完點頭，阿姨立刻開心說：「我是你的粉絲，我好喜歡你。」當下逗得唐從聖笑開懷，阿姨還說：「我最喜歡看你的節目了，上山下海，什麼都敢做。」最後更表示：「《世界第一等》真好看。」

其實，唐從聖根本沒有主持《世界第一等》，阿姨那句話，他當場愣住許久，沒想到阿姨又說：「小馬！我能跟你拍張照嗎？」不管唐從聖怎麼否認，說他不是小馬，這位阿姨就是不相信，還一直跟他介紹她看到《世界第一等》節目裡的細節，最後唐從聖還是忍住，而且禮貌的配合阿姨拍照，「我告訴自己，藍色星期一，我要有正能量。」