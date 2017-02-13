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葛萊美橫掃5獎 愛黛兒親口證實自己結婚了！

2017/02/13 14:47

愛黛兒（右）今天在葛萊美發表得獎感言時，直接對著男友賽門科尼基（左）大喊「老公」，證明2人已經完婚。（翻攝自PopWrapped）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英倫歌姬愛黛兒今天在第59屆葛萊美獎上風光橫掃5大獎，打敗了入圍9項的碧昂絲，對她來說簡直是十分開心榮耀的一天；而她在發表得獎感言來謝謝身邊的人的時候，竟直接對著交往多年的男友賽門科尼基（Simon Konecki）大喊「老公」，也意外在這個場合證實了自己成了已婚人妻的消息。

愛黛兒在今天的葛萊美上風光抱回5大獎。（法新社）

根據《PEOPLE》報導，28歲的愛黛兒自2011年與現年42歲的科尼基內奇相遇後，2人就開始秘密交往，直到隔年愛黛兒宣布懷孕消息，才順勢公開2人戀情。目前育有1子的小倆口，原本在去年10月底就傳出已經悄悄訂婚，並會在聖誕節於洛杉磯完婚的消息，但後來一直仍為對外公開說明婚事；上月愛黛兒也曾被目擊左手無名指上戴著婚戒，疑似已經被「套牢」，不過對於記者的追問僅淡淡表示「不予回應」，令人相當好奇。而今天在葛萊美典禮上，愛黛兒在成為年度最佳專輯得獎者發表感言時，就說道：「謝謝葛萊美，國家錄音藝術科學學院我愛你，還有我的經紀人、我老公跟我的兒子，你們是我繼續做下去的唯一理由」，公開表示自己已經是個人妻。

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