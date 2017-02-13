擊敗碧昂絲！愛黛兒掃5獎 威奪葛萊美年度最佳專輯

愛黛兒橫掃本屆葛萊美5大獎。（翻攝自Pitchfork）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國「鐵肺歌后」愛黛兒憑藉專輯《25》，在本屆葛萊美獎上榮獲5項提名，稍早前除了拿下「最佳流行歌手獎」外，她又一舉打敗了共同與她競爭的碧昂絲、創作歌手麥克波斯納（Mike Posner）、小賈斯汀，以及丹麥的盧卡斯葛拉漢樂團（Lukas Graham），奪得葛萊美「年度最佳專輯獎」，包含此2個獎項在內，愛黛兒本屆葛萊美一共拿下5個獎項，十分風光。

愛黛兒今天也在典禮上帶來紅遍全球的歌曲《Hello》的演出。（路透社）

愛黛兒在本屆葛萊美一共包辦了年度歌曲、年度製作、年度專輯、最佳流行演唱專輯、最佳流行個人表演獎；與她同場較量的碧昂絲雖入圍9項，不過只拿下最佳當代都會專輯及最佳音樂錄影帶這2個獎項。在台上，愛黛兒先是對碧昂絲喊話：「我仰慕妳，希望妳能成為我的媽咪」，之後也大讚碧昂絲的《檸檬特調》專輯十分有想法、有意義，感謝她為大家帶來這麼棒的作品，表現出天后間惺惺相惜的同僚情誼。

碧昂絲雖入圍9項，最後只抱回2獎。（美聯社） 愛黛兒在領獎時也向一起同場競爭的碧昂絲喊話，表示自己一直很仰慕她。（翻攝自Pitchfork）