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鼓鼓被爆插刀前團員 饒舌歌手批「表裡不一」

2017/02/13 12:57

嘎嘎日前在私人臉書表達對鼓鼓的不滿，認為他假清高。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕MP魔幻力量前主唱「嘎嘎」，近來被爆出在私人臉書怒轟昔日戰友鼓鼓，引發歌迷論戰，最近竟連饒舌歌手JV陳政文，都加入戰局力挺嘎嘎，今PO文直白點出鼓鼓名字，說：「你鼓鼓發片了，還要消費之前團員！？團員被你中傷過多少次來突顯你的高尚？他們只是不想計較而已。」認為他既然已單飛發專輯，有本事就不該再打著MP魔幻力量的光環，指控他「做人表裡不一」。

饒舌歌手陳政文也加入戰局，痛批鼓鼓表裡不一。（翻攝自臉書）據《ETtoday》報導，陳政文在文中直言：「做人真的不要表裡不一啦，粉絲看到的只是表面而已，事實真相你們是又理解多少？」也說一個巴掌拍不響，並狠批說：「如果你鼓鼓今天做人正氣，誰不會替你開心跟支持？」批評他說現在鼓鼓有經紀公司坐後台，好像所有事都理所當然，不應該再靠消費別人來炒話題，去提高銷售量，最後甚至酸說很恭喜他發片，自己也會去買幾張來當「杯墊」，火藥味相當濃厚，對這些紛爭，相信音樂的回應為：「希望大家就向前走吧。」而嘎嘎的經紀人則說：「私人臉書不多回應。」

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