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百變女神卡卡！葛萊美化身重金屬搖滾歌手獻唱

2017/02/13 11:57

女神卡卡（右）今天與「金屬製品」在葛萊美舞台上為觀眾一起帶來精彩的重金屬搖滾演出。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪天后女神卡卡今天以一身胸部以下挖空、露出雙半球及腰背的黑色皮衣鎖鍊裝現身紅毯，不僅如此，她還大秀背上新的飛蛾刺青，引發關注。不過，這身「壞女孩」裝扮其實都是有目的的，因為卡卡除了與重金屬樂團「金屬製品」（Metallica）一起走上紅毯外，也將與他們在典禮上進行一場十分特別的跨界合作，一起演唱了他們去年所發表的歌曲《飛蛾撲火》，因此才會以重金屬搖滾歌手的形象、甚至在背上刺了飛蛾刺青霸氣登場。

女神卡卡今天在紅毯上就搶先以相當有重金屬搖滾風味的黑色皮衣鎖鍊裝性感亮相。（法新社）為了呼應「金屬製品」的歌名《飛蛾撲火》，女神卡卡登上紅毯前就PO出自己背上巨大飛蛾刺青的照片（左），後來也在紅毯上大方秀出來（右）。（合成圖，翻攝自女神卡卡Instagram、Just Jared）

在今天的葛萊美舞台上，女神卡卡與「金屬製品」在演唱《飛蛾撲火》時，強烈快速的節奏、背景的火花，配上卡卡低沉的嗓音，意外締造出一場十分精彩又獨特的演出；只不過，現場卻發生了小小的器材故障意外，「金屬製品」的主唱詹姆斯海特菲爾德（James Hetfield）手上的麥克風才開唱沒多久就發不出聲音，他只得加入卡卡、2人共用「金屬製品」的主唱詹姆斯海特菲爾德一支站立式麥克風來繼續演出，不過並不影響整段表演。卡卡除了跟著節奏在台上熱舞，後來也嗨到把自己拋到台下讓觀眾高高舉起，讓台上台下都徹底陷入狂熱之中。

因為「金屬製品」主唱詹姆斯海特菲爾德（左）的麥克風故障，後來只能與女神卡卡（右）共用一支。（路透社）女神卡卡嗨到把自己拋到台下。（路透社）

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