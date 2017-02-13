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（影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌

2017/02/13 11:25

英倫歌姬愛黛兒（左）今天在葛萊美獎上帶來一段向喬治麥可（右）致敬的演出，卻中場喊卡要求重來。（合成圖，美聯社、路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國「鐵肺歌后」愛黛兒憑藉專輯《25》，在本屆葛萊美獎上榮獲5項提名，要與喜懷雙胎且入圍9項的碧昂絲進行對決，她今天除了在開場不久後就帶來精彩的《Hello》演出外，也為了向在去年聖誕節不幸過世的流行歌手喬治麥可致敬，獻唱了喬治麥可經典歌曲之一的《Fast Love》。沒想到，才開始演唱沒多久，愛黛兒竟突然在現場直播的典禮上喊卡，要求重新再來一次，這樣的行為不僅沒有讓她挨轟，反而獲得了全場觀眾的起立鼓掌與叫好。

愛黛兒為自己在直播現場突然叫停演出向所有人道歉。（美聯社）

28歲的愛黛兒在演唱喬治麥可的Fast Love》時，以一席簡單的黑色長禮服現身，不過才開口唱了大概1分鐘左右，她突然就停下來對全場喊話：「我知道現在是現場直播，我也很抱歉罵了髒話，而且也要對我要求重新再來一次感到抱歉」，然後就轉頭問：「我們可以再來一次嗎？我真的不能為他搞砸這一切」，表達了自己對喬治麥可的重視，想以最完美的演出來向他致敬，讓全場觀眾都為愛黛兒拍手叫好、給她鼓勵。後來，在稍稍平復心情後，愛黛兒圓滿完成了這場致敬演出，最後也被發現眼眶泛淚的模樣，是本屆頒獎典禮上十分動人且經典的一刻。

愛黛兒無法接受自己在向喬治麥可致敬的演出上搞砸，因此才會要求重新來過，讓全場觀眾為她拍手叫好，獻上鼓勵。（美聯社）

相關影片：〈影片取自The Hollywood Reporter，如遭移除敬請見諒〉

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