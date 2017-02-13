限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊

2017/02/13 11:22

2004年曾志偉（右）來台參加《快樂星期天》錄影，和寶媽相擁合唱，場面相當溫馨感人。（資料照，記者潘少棠攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕寶媽在1973年18歲時就嫁給曾志偉，卻不到3年就離婚收場，還好兩人並未交惡，感情一直像家人般融洽，2004年曾志偉來台參加《快樂星期天》錄影，當時就和寶媽在現場溫馨擁抱，曾志偉並真情喊話道謝：「她一直很盡責照顧女兒，也把我爸媽照顧得很好，就好像還是我們曾家的媳婦。」連曾志偉的哥哥曾志強去年在台北病逝，告別式也是寶媽一手打理。

曾志偉和寶媽及他們的女兒曾寶儀（右）一家團聚。（資料照，記者潘少棠攝）曾志偉的爸爸曾啟榮生前是香港警界高官，因涉嫌貪汙，在審訊期間潛逃到台灣養老，都是由寶媽照顧生活起居，另外寶媽當年結識曾志偉後，也把姊姊介紹給曾志強，姊妹一起嫁進曾家，雖寶媽和曾志偉後來離婚，兩家依然有姻親關係，寶媽和姐夫感情也很好，因此一直都有密切往來，還會不定時聚會，曾志偉每次來台也都會找她作陪，即使他們現在各有自己的感情世界，卻已成為一輩子的家人。

相關新聞

推薦新聞
當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
2017/02/13 07:23
AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計 AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計
2017/02/13 06:58
《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活 《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活
2017/02/13 06:00
蔡郁璇擬告欠贍養費 高國華：都被她榨乾了 蔡郁璇擬告欠贍養費 高國華：都被她榨乾了
2017/02/13 09:39
光鮮亮麗背後 演藝明星其實都過勞 光鮮亮麗背後 演藝明星其實都過勞
2017/02/13 07:38
神秘網友痛批陸元琪 陸：她知家中隱私且很愛小胖 神秘網友痛批陸元琪 陸：她知家中隱私且很愛小胖
2017/02/13 08:11
女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！ 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
2017/02/13 08:33
林志穎獨享 深夜意外驚喜 林志穎獨享 深夜意外驚喜
2017/02/13 08:38
高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
2017/02/13 10:00
壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
2017/02/13 09:16
7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝 7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝
2017/02/13 06:05
離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足 離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足
2017/02/13 10:32
（影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌 （影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌
2017/02/13 11:25
生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後橫掃5獎！ 生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後橫掃5獎！
2017/02/13 08:55
木村拓哉事業走衰 密謀開班授課賣帥 木村拓哉事業走衰 密謀開班授課賣帥
2017/02/13 09:18
（影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險 （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
2017/02/13 10:53
驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽 驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽
2017/02/13 11:08
不鳥劍橋夫婦在場 導演肯洛區奪獎狂譙英政府 不鳥劍橋夫婦在場 導演肯洛區奪獎狂譙英政府
2017/02/13 09:50
葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」 葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」
2017/02/13 09:14
嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎 嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎
2017/02/13 10:11
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.