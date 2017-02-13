「仍像曾家媳婦」 寶媽離婚42年照顧公公不忘舊
2017/02/13 11:22
2004年曾志偉（右）來台參加《快樂星期天》錄影，和寶媽相擁合唱，場面相當溫馨感人。（資料照，記者潘少棠攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕寶媽在1973年18歲時就嫁給曾志偉，卻不到3年就離婚收場，還好兩人並未交惡，感情一直像家人般融洽，2004年曾志偉來台參加《快樂星期天》錄影，當時就和寶媽在現場溫馨擁抱，曾志偉並真情喊話道謝：「她一直很盡責照顧女兒，也把我爸媽照顧得很好，就好像還是我們曾家的媳婦。」連曾志偉的哥哥曾志強去年在台北病逝，告別式也是寶媽一手打理。
曾志偉和寶媽及他們的女兒曾寶儀（右）一家團聚。（資料照，記者潘少棠攝）曾志偉的爸爸曾啟榮生前是香港警界高官，因涉嫌貪汙，在審訊期間潛逃到台灣養老，都是由寶媽照顧生活起居，另外寶媽當年結識曾志偉後，也把姊姊介紹給曾志強，姊妹一起嫁進曾家，雖寶媽和曾志偉後來離婚，兩家依然有姻親關係，寶媽和姐夫感情也很好，因此一直都有密切往來，還會不定時聚會，曾志偉每次來台也都會找她作陪，即使他們現在各有自己的感情世界，卻已成為一輩子的家人。
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