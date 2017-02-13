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（影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險

2017/02/13 10:53

碧昂絲今天挺肚在葛萊美獎上帶來精彩又有些驚險的演出。（合成圖，美聯社、路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在親自發孕肚照召告全世界自己現在「有3個心跳」、喜懷雙胞胎之後，美國流行樂壇天后碧昂絲今天（台灣時間13日）首度挺肚公開在第59屆葛萊美獎上露面，化身女神為全球粉絲帶來精彩十足的演出；其中有個橋段是她人坐在長桌上的一張椅子上，接著整個人就這樣往後傾倒的畫面，讓人看了無不為現在身懷六甲的她捏了一把冷汗。

碧昂絲在今天的葛萊美演出上完美化身太陽女神。（美聯社）

在本屆葛萊美獲得9項提名的碧昂絲，在今天的演出上頭戴太陽皇冠、身穿金色長袍，以女神的扮相挺著孕肚霸氣登場，與一群舞者共同表演了她去年發行的《檸檬特調》專輯中的歌曲《Love Drought》，坐在一張擺在長桌上的椅子上頭的碧昂絲，就這樣一邊唱、身下的椅子也跟著慢慢往後傾倒，幾乎到差不多120度角才停止，雖然場面對一個孕婦來說有些驚險，不過碧昂絲的天后台風穩穩掌控一切，完美完成這段演出。

碧昂絲邊演唱時身下的椅子也邊往後倒，讓人看得心驚膽戰。（路透社）碧昂絲帶領一票舞者完美完成演出。（路透社）

相關影片：〈影片取自Variety臉書，如遭移除敬請見諒〉

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