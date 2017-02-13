嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎

雙人樂團組合「二十一名飛員樂團」今天更順利拿下「最佳流行團體/組合獎」，上台後馬上脫下褲子來領獎。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第59屆葛萊美獎，在台灣時間的13日上午於洛杉磯史坦波中心（Staples Center）盛大舉行，在2009年成軍後就受到不少樂迷歡迎的雙人樂團組合「二十一名飛員樂團」（Twenty One Pilots），在今天的典禮上拿下他們首個葛萊美獎的肯定，2名成員上台後就嗨到馬上脫褲子、秀出四角褲來領獎，十分搞怪幽默。

2人僅穿四角褲在台上領獎的模樣引發熱烈討論。（路透社）

「二十一名飛員樂團」在本屆葛萊美獎中入圍了3項，其中他們光憑夯曲《Stressed Out》就獲得「最佳流行團體/組合獎」及「最佳年度製作」的提名，今天更順利拿下「最佳流行團體/組合獎」，成為2人成軍以來首座葛萊美獎項，因此他們嗨到一上台馬上就脫下長褲、秀出四角褲來領獎，也解釋2人早就講好如果真的有機會能在葛萊美上拿獎的話，就要這樣做，主唱泰勒更表示：「我們這樣做只是想告訴大家，任何人都可以在任何地點做任何事」，相當霸氣。

2人表示會脫褲是因為先前早就已經約定好有機會能拿下葛萊美獎的話一定就要這樣做。（美聯社）