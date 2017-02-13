限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎

2017/02/13 10:11

雙人樂團組合「二十一名飛員樂團」今天更順利拿下「最佳流行團體/組合獎」，上台後馬上脫下褲子來領獎。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第59屆葛萊美獎，在台灣時間的13日上午於洛杉磯史坦波中心（Staples Center）盛大舉行，在2009年成軍後就受到不少樂迷歡迎的雙人樂團組合「二十一名飛員樂團」（Twenty One Pilots），在今天的典禮上拿下他們首個葛萊美獎的肯定，2名成員上台後就嗨到馬上脫褲子、秀出四角褲來領獎，十分搞怪幽默。

2人僅穿四角褲在台上領獎的模樣引發熱烈討論。（路透社）

二十一名飛員樂團」在本屆葛萊美獎中入圍了3項，其中他們光憑夯曲Stressed Out》就獲得「最佳流行團體/組合獎」及「最佳年度製作」的提名，今天更順利拿下最佳流行團體/組合獎」，成為2人成軍以來首座葛萊美獎項，因此他們嗨到一上台馬上就脫下長褲、秀出四角褲來領獎，也解釋2人早就講好如果真的有機會能在葛萊美上拿獎的話，就要這樣做，主唱泰勒更表示：「我們這樣做只是想告訴大家，任何人都可以在任何地點做任何事」，相當霸氣。

2人表示會脫褲是因為先前早就已經約定好有機會能拿下葛萊美獎的話一定就要這樣做。（美聯社）

相關新聞

推薦新聞
（影音）艾黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌 （影音）艾黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌
2017/02/13 11:25
驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽 驚！碧昂絲挺孕肚表演 道具椅瞬間倒頭栽
2017/02/13 11:08
（影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險 （影音）碧昂絲肚懷雙胎 葛萊美台上椅子後翻超驚險
2017/02/13 10:53
嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎 嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎
2017/02/13 10:11
壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
2017/02/13 09:16
葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」 葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」
2017/02/13 09:14
英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝 英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝
2017/02/13 08:47
女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！ 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
2017/02/13 08:33
當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
2017/02/13 07:23
AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計 AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計
2017/02/13 06:58
（影音）文熙俊溫馨婚禮 出動劉在錫、元祖男團 （影音）文熙俊溫馨婚禮 出動劉在錫、元祖男團
2017/02/12 21:18
鄧超為戲患幽閉恐懼症 不跟工作人員互動遭指耍大牌 鄧超為戲患幽閉恐懼症 不跟工作人員互動遭指耍大牌
2017/02/12 21:16
曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量 曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量
2017/02/12 20:37
（影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往 （影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往
2017/02/12 18:36
艾瑪華森獲得男友媽媽喜愛 大讚：她很美！ 艾瑪華森獲得男友媽媽喜愛 大讚：她很美！
2017/02/12 17:37
女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片 女主播爽勾3男回香閨 豪曬4P啪啪啪影片
2017/02/12 17:26
時隔3年B1A4下月撲台 演唱會送擊掌福利 時隔3年B1A4下月撲台 演唱會送擊掌福利
2017/02/12 16:41
自曝底褲顏色 范冰冰甜取男友小名 自曝底褲顏色 范冰冰甜取男友小名
2017/02/12 16:17
黃牛惡劣操作 INFINITE登台前夕爆退票潮 黃牛惡劣操作 INFINITE登台前夕爆退票潮
2017/02/12 16:15
闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪 闖鐵道拍照白目觸法 挨轟女星泛淚鞠躬謝罪
2017/02/12 15:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.