才剛傳分手 T-ARA芝妍個人專輯又衰被推遲

T-ARA成員芝妍原本最近將發行SOLO專輯，不料卻因5年前的霸凌事件重新被翻出討論而決定推遲。（翻攝自bnt）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」在5年前疑全體共同「霸凌」成員花英的事件，最近因前工作人員出面爆料而讓案情翻轉，發現原來花英一直在假裝受害者，不僅謊稱腳傷打石膏不彩排、反而去做美甲，其雙胞胎姊姊孝英甚至替妹出頭、威脅要「刮花」後來也已退團的前成員雅凜的臉，姊妹倆惡劣行徑令人唾棄，讓T-ARA其他成員們白受長達5年的冤屈。而除了慘被貼上霸凌標籤外，這次事件情勢即使再度翻盤，也仍然深深影響著T-ARA成員們，像是芝妍原本有發行SOLO專輯的計畫，卻因現在處於風頭浪尖上，而決定推遲。

芝妍（右）不久前也才傳出分手男星李東健（左）的消息。（翻攝自OSEN）

最近才傳出分手男星李東健的芝妍，原本在睽違3年之後，最近準備再次發行SOLO專輯，不過現在剛好又碰上當年的事件被重新拿出來討論，所屬社「MBK」今天（13日）就對外確認了芝妍的SOLO活動計畫將會被推遲的消息，並表示：「由於各位比起芝妍的音樂來說，似乎更加關注其他方面，我們認為現在並不是個販售新專輯的好時機」，打算繼續等到花英事件的後續稍稍平息後，再重啟芝妍的SOLO回歸計畫，粉絲對此雖然感到可惜，卻也表示：「會繼續等下去的」、「這樣就不會被說是炒作了，反而更好不是嗎？」

花英、孝英這對雙胞胎姊妹因在綜藝節目《TAXI》以受害者之姿談起當年「T-ARA」的霸凌事件，讓當時工作人員相當不滿，而被爆出不少料來，引發熱議。（翻攝自tvn）