壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯

女神卡卡今天穿著一身從胸部以下就挖空的黑色皮衣鎖鍊裝現身葛萊美紅毯，大露左右雙半球。（翻攝自PEOPLE）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼5日在超級盃中場秀上帶來威震全世界的13分鐘精彩演出後，女神卡卡今天也參加了在洛杉磯盛大舉辦的第59屆葛萊美頒獎典禮，過去曾多次憑獨特穿搭吸引眼球的卡卡，今天的打扮也十分搶眼，穿著一身從胸部以下就挖空的黑色皮衣鎖鍊裝現身紅毯，大露左右雙半球，以又壞又性感的扮相秒殺眾人。

女神卡卡的皮衣外套從胸部以下就挖空，直接露出雙半球以及腰部曲線示人。（美聯社） 女神卡卡的「壞女孩」的扮相氣場十足，秒殺全場。（翻攝自Too Fab）

女神卡卡今天與美國重金屬樂團「金屬製品」（Metallica）一起走葛萊美紅毯，化上紅金色眼影配上烈燄紅脣的卡卡，身上穿著肘部鑲著一圈毛的黑色皮衣小外套，該件衣服更從胸部以下就直接挖空，讓卡卡的雙半球以及腰部直接露出來，相當性感；而下半身卡卡也穿上黑色皮製熱褲搭配性感網襪及過膝亮皮長靴，熱褲上還掛有數條鎖鍊，背後更大方秀出她特地為葛萊美刺上的巨大飛蛾刺青，戴上墨鏡後，她「壞女孩」的扮相馬上就氣場十足，成為全場矚目焦點。

女神卡卡（中）今天與美國重金屬樂團「金屬製品」一起走葛萊美紅毯。（路透社） 女神卡卡登上紅毯前就PO出自己背上巨大飛蛾刺青的照片（左），後來也在紅毯上大方秀出來（右）。（合成圖，翻攝自女神卡卡Instagram、Just Jared） 女神卡卡的「壞女孩」的扮相氣場十足，秒殺全場。（路透社）