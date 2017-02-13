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英奧斯卡名單出爐！《樂來越愛你》再稱霸 小班弟守住影帝

2017/02/13 08:47

《樂來越愛你》獲獎不斷，今拿下第70屆英國影視藝術文化學院電影獎「BAFTA」5項大獎。（CatchPlay提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕第70屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮「BAFTA」結果今出爐，《樂來越愛你》獲這次表現雖不如早前金球獎，但女主角艾瑪史東仍拿下影后、戴米恩查澤雷獲最佳導演，及最佳電影、攝影、原創音樂等5項大獎，傲視全場，《海邊的曼徹斯特》、《漫漫回家路》則各得兩獎並列第二。

影帝部分《樂來越愛你》男主角萊恩葛斯林輸給所向披靡的《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克。

「小班弟」凱西艾佛列克憑著《海邊的曼徹斯特》擠下《樂來越愛你》男主角萊恩葛斯林奪本屆英國影視藝術文化學院電影獎影帝。（采昌提供）

最佳電影：《樂來越愛你》

最佳英國電影：《我是布萊克》

最佳導演：戴米恩查澤雷《樂來越愛你》

最佳男主角：凱西艾佛列克《海邊的曼徹斯特》

最佳女主角：艾瑪史東《樂來越愛你》

最佳男配角：戴夫帕托《漫漫回家路》

最佳女配角：薇拉戴維絲《藩籬》

最佳外語片：《索爾之子》

最佳紀錄片：《13th》

最佳動畫片：《酷寶：魔弦傳說》

最佳攝影：萊納斯桑德格倫《樂來越愛你》

最佳原創劇本：肯尼斯洛勒根《海邊的曼徹斯特》

最佳改編劇本：路克戴維斯《漫漫回家路》

最佳剪輯：約翰吉伯《鋼鐵英雄》

最佳製作設計：《怪獸與他的產地》

最佳服裝設計：《第一夫人的秘密》

最佳妝髮：《走音天后》

最佳音效：《異星入境》

最佳特效：《與森林共舞》

最佳英國動畫短片：《A Love Story》

最佳英國短片：《Home》

最佳新人：湯姆霍蘭德

最佳電影音樂：《樂來越愛你》

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