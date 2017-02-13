女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！

女歌手喬依薇拉今天在葛萊美紅毯上以一身「挺川普」裝搶光全場鋒頭。（翻攝自Vanityfair）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第59屆葛萊美獎於台灣時間今天早上盛大舉行，參加藝人們在紅毯上的裝扮一向是矚目與比較的焦點，而今天有一名女歌手喬依薇拉（Joy Villa）雖然並未獲得提名，但是卻成功以身上的「挺川普」裝搶光全場鋒頭，也順勢為自己的政治立場發聲。

喬依薇拉禮服正面寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」。（路透社） 背面的裙襬部份則是直接大剌剌寫上新總統「川普」的名字。（歐新社）

25歲的喬依薇拉在2015年時，就曾以一身橘色滑雪圍欄原料編織而成的鏤空禮服現身當年葛萊美紅毯，幾近全裸的大膽穿著驚呆眾人；即便她去年發表的專輯並未獲得葛萊美提名，今天依然現身參加頒獎典禮，身上還穿了一件上面寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」的深藍色禮服，就連身後裙襬的部份也暗藏玄機，直接寫著「川普」字樣，在一片反川普聲浪的好萊塢顯得十分突出，順利搶走紅毯焦點。

喬依薇拉在2015年的葛萊美紅毯上就曾以橘色滑雪圍欄原料編織而成的鏤空禮服驚呆眾人。（翻攝自HawtCelebs）