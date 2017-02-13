離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足
2017/02/13 10:32
曾志偉和寶媽離異多年，但感情仍融洽，默契依舊，近日被目擊連袂出席老友餐會。（資料照，記者王文麟攝，記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲資深藝人曾志偉在台港中影壇有著大哥地位，有兩段婚姻的他，最為人知的就是和61歲的寶媽不到3年的婚姻，但雖然2人離異已42年，感情仍相當融洽，近日就被目擊一同參加老朋友的感恩餐會，擅長主持的曾志偉拿著麥克風耍寶，寶媽則開金嗓唱歌，默契依舊，宴會結束後，這對昔日夫妻還一同到櫃台對帳簽收，難得同框的畫面值得回味。
2004年時寶媽曾和曾志偉擁抱合唱，氣氛溫馨。（記者潘少棠攝）據《蘋果日報》報導，曾志偉和寶媽10日晚上出席老友在晶華酒店辦的晚宴，2人不停忙進忙出張羅大小事，接力在會場娛樂10幾桌的來賓，曾志偉負責搞笑耍寶，逗得全場笑聲不斷，寶媽則不吝高歌一曲，結束後2人和一名服務人員一起在櫃台對帳，曾志偉和寶媽難得同框出現，不過餐畢他們則各自和友人離去，事後詢問寶媽為何會和前夫同框，她說：「都是老朋友，很難得聚會一次。」至於是否跟曾志偉一起請客，她笑說：「原本想請呀，但主人不肯。」
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