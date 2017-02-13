限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足

2017/02/13 10:32

曾志偉和寶媽離異多年，但感情仍融洽，默契依舊，近日被目擊連袂出席老友餐會。（資料照，記者王文麟攝，記者宋志雄攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲資深藝人曾志偉在中影壇有著大哥地位，有兩段婚姻的他，最為人知的就是和61歲的寶媽不到3年的婚姻，但雖然2人離異已42年，感情仍相當融洽，近日就被目擊一同參加老朋友的感恩餐會，擅長主持的曾志偉拿著麥克風耍寶，寶媽則開金嗓唱歌，默契依舊，宴會結束後，這對昔日夫妻還一同到櫃台對帳簽收，難得同框的畫面值得回味。

2004年時寶媽曾和曾志偉擁抱合唱，氣氛溫馨。（記者潘少棠攝）據《蘋果日報》報導，曾志偉和寶媽10日晚上出席老友在晶華酒店辦的晚宴，2人不停忙進忙出張羅大小事，接力在會場娛樂10幾桌的來賓，曾志偉負責搞笑耍寶，逗得全場笑聲不斷，寶媽則不吝高歌一曲，結束後2人和一名服務人員一起在櫃台對帳，曾志偉和寶媽難得同框出現，不過餐畢他們則各自和友人離去，事後詢問寶媽為何會和前夫同框，她說：「都是老朋友，很難得聚會一次。」至於是否跟曾志偉一起請客，她笑說：「原本想請呀，但主人不肯。」

相關新聞

推薦新聞
當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸 當年傑克讚最棒女孩 《鐵達尼號》小蘿莉長大了挨酸
2017/02/13 07:23
《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活 《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活
2017/02/13 06:00
中國歌手驚傳過勞死 僅得年34歲 中國歌手驚傳過勞死 僅得年34歲
2017/02/13 06:34
遭酸民控敗金不孝 陸元琪扛養兒重任淚崩 遭酸民控敗金不孝 陸元琪扛養兒重任淚崩
2017/02/13 07:59
神秘網友痛批陸元琪 陸：她知家中隱私且很愛小胖 神秘網友痛批陸元琪 陸：她知家中隱私且很愛小胖
2017/02/13 08:11
女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！ 女歌手未獲提名 一身「川普裝」搶走葛萊美紅毯焦點！
2017/02/13 08:33
7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝 7座葛萊美獎得主 音樂大師賈諾病逝
2017/02/13 06:05
林志穎獨享 深夜意外驚喜 林志穎獨享 深夜意外驚喜
2017/02/13 08:38
高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道 高國華反控前妻不守信 蔡郁璇求法律還公道
2017/02/13 10:00
壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯 壞到惹火！女神卡卡露雙半球 皮衣鎖鏈裝登葛萊美紅毯
2017/02/13 09:16
哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
2017/02/13 06:00
離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足 離婚42年感情好 曾志偉寶媽同框默契足
2017/02/13 10:32
生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後威奪5獎！ 生前未獲葛萊美肯定 大衛鮑伊逝世一年後威奪5獎！
2017/02/13 08:55
周湯豪嘴甜會女友 雀斑小姐鬼鬼歸類好友 周湯豪嘴甜會女友 雀斑小姐鬼鬼歸類好友
2017/02/13 06:00
葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」 葛萊美政治化 女星「川普」附身遭酸「想退演藝圈？」
2017/02/13 09:14
新住民鼓吹挖洞 莎莎爆粗口 新住民鼓吹挖洞 莎莎爆粗口
2017/02/13 06:00
張翰6月要當爸 成家酸甜體悟多 張翰6月要當爸 成家酸甜體悟多
2017/02/13 06:00
嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎 嗨到脫褲！雙人團穿搞怪4角褲領葛萊美獎
2017/02/13 10:11
為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
2017/02/13 06:00
鼓鼓正能量追夢 嘎嘎酸話反遭轟 鼓鼓正能量追夢 嘎嘎酸話反遭轟
2017/02/13 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.