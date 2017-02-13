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木村拓哉事業走衰 密謀開班授課賣帥

2017/02/13 09:18

木村拓哉事業運頻頻走衰，有消息傳出他將開木村補習班，傳授帥氣秘訣。（翻攝自日網）〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲「日劇天王」木村拓哉從所屬團體「SMAP」解散後，事業運似乎持續走衰，新劇《A LIFE 心愛的人》收視節節敗退之外，再戰大螢幕，新作《無限住人》試映後風評不佳，被虧「都在耍帥」，演藝事業亮紅燈，因此有消息傳出他打算開一間「木村補習班」，教男性穿搭、禮儀、態度等「帥氣秘訣」。

SMAP解散後，木村的單飛第一戰就是《A LIFE~心愛的人》，收視率節節敗退。（翻攝自日網）據《蘋果日報》報導，木村曾在女性雜誌《an‧an》「最愛男星」票選中獲得15連霸，外型俊俏外，在時尚穿搭方面也是引領潮流，許多男性也相當讚賞他的「男人味」，男星綾野剛就曾表示木村是他心中最帥男星，就連歌手羅志祥提到他，都會一秒化身小粉絲，有鑒於日本最近流行較被動的「草食男」，木村似乎有意公開耍man秘訣，開班授課。

木村拓哉的穿搭和造型一直都是不少男性的時尚指標。（翻攝自日網）

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