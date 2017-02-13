遭酸民控敗金不孝 陸元琪扛養兒重任淚崩

陸元琪和袁惟仁離婚後，獨立扶養兩個孩子，經濟壓力不小。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕陸元琪去年跟「小胖老師」袁惟仁結束長達14年的婚姻，兩個孩子監護權歸女方，小胖因經濟困難無法扶養小孩，也沒辦法支付生活費，她獨自一人扛起養兒重任，她也透露離婚後不乏酸民攻擊，甚至有一名叫「妮可」的網友，鉅細靡遺爆料她4大罪狀，控她「對公婆不理不睬」、「花費無度」、「老公提離婚就以自殺要脅」、「在老公面臨困難時就提離婚」讓她大受打擊，氣得反駁「全不是事實」。

得知前妻遭酸民攻擊，小胖公開親筆信力挺，希望大家別再打擾她。（資料照，記者趙世勳攝）據《蘋果日報》報導，小胖得知前妻遭受無端攻擊，也親自寫公開信力挺：「請大家給小琪一點空間，她是我生命中很重要的女人，這些家務事是我們自己的事，不需要不相干的人去評論。」陸元琪近日接受專訪，除了講到難以承受的經濟壓力落淚外，其他時間看上去都相當堅強樂觀，對於前夫無法支付生活費，她也坦然表示：「他沒法照顧小孩，我不能逼他，他去救他自己，我也要救我自己。」

而陸元琪的自救3招，一是繼續經營團購社團，二是運營新的線上購物平台「鹿肉絲買翻頻道」，三則是開始參加綜藝節目錄影，而她也講得直白：「我必須要賺錢」，因為養小孩最重要，更不想花時間跟惡意攻擊者或酸民對抗。而得知前妻因酸民不堪其擾，小胖也寫親筆信公開在前妻臉書，表示：「她很努力在過生活，請不要再打擾她了，我很心疼她。」看來離婚後的2人關係並未真的交惡。