低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家！

清水富美加昨透過親筆信，宣布閃退演藝圈並準備出家。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕22歲女星清水富美加昨透過親筆信，宣布閃退演藝圈，並為宗教團體「幸福科學」奉獻出家，表示從此「要為神而活」；該教代理人昨召開記者會，替她說明出家原因，透露經紀公司長期支付低薪、不顧她意願，硬幫她接下泳裝及電影《東京喰種》的吃人肉角色，不當的勞動條件讓她身心不堪負荷，甚至有輕生念頭，轉為尋求宗教依靠。

清水昨以身體不適為由缺席記者會，「幸福科學」代理人出面說明，透露清水入行8年以來，每月都僅能拿固定月薪，即使31天從早工作到晚不放假，每天只睡3小時，也僅能拿到日幣5萬元（約台幣1.3萬）薪水；她過去曾向公司表示，「不想成為性幻象的對象」，希望推掉泳裝拍攝，公司態度也相當強硬，表示「這已經定下來了」強逼她接受。

清水富美加因接下電影《東京喰種》吃人肉角色，陷入低潮。（翻攝自網路）代理人更表示，清水去年演出電影《東京喰種》女主角「霧島董香」，片中她必須吃人肉，違背她的中心信念，卻又擔心被經紀公司封殺，不敢拒絕戲約，有苦不敢言的長期壓抑，讓她身心俱疲，數度向父母親透露想輕生，醫生也診斷她需要立刻停止工作休養，必須暫停工作，希望能在2月底解約。

經紀公司昨則透過律師反駁，「1月協商時，並沒有意識到清水有生命危險，合約明訂是到5月20日，能夠延長1年，基於尊重本人意願，在不造成片商、廣告商等單位困擾的前提下，我方會減少工作量，但希望她能在最低限度下，完成已經安排好的工作。」然而，清水4月有2部主演電影《暗黑女子》、《招笑貓》等著上映跑宣傳，7月則輪到《東京喰種》，同時手上還有2支廣告、2個固定節目主持等工作，行程滿檔，雙方協商可以說是陷入僵局。

清水富美加相當抗拒泳裝拍攝，但在經紀公司安排下被迫接受。（翻攝自網路）