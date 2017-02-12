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「8下操」被祖雄嗆燒證照 KIMIKO曬網友實例自我護航

2017/02/12 23:09

祖雄（左）日前在臉書上公開表示KIMIKO（右）的「8下操」沒用。（合成圖，翻攝自祖雄、KIMIKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕健身專家祖雄前陣子公然在臉書上指舞蹈老師KIMIKO所發明的「8下操」並沒有瘦身作用，甚至列出自己的10多張證照力證自己的專業，並嗆說「要是有用我證照拿去燒」。而後KIMIKO也不甘示弱在臉書回擊要他人把心力多花在學生身上、不要拿來攻擊，更說自己的瘦身操有沒有用，學生就是最好的證明。而昨日，KIMIKO便在臉書貼出某名粉絲傳給她的訊息截圖，力證有人受惠於她的瘦身操！

KIMIKO健美的身材是許多女性的目標。（合成圖，翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO昨日於臉書貼上亮出一名「上市公司CLO」網友傳給她的訊息，內容中CLO表示自己曾經上過KIMIKO的課，雖然一開始因為健身很累會想逃課，但是看在「老師很正」的份上就留了下來，沒想到後來身體習慣了健身動作，如今也幾乎什麼運動都做。且他靠著「KIMIKO系統運動」成功瘦身，儘管已經50多歲，體脂率竟只有15%。

該CLO還表示，他覺得KIMIKO系統運動」是一個銜接各種運動很好的橋樑，且自己目前的女生健身教練「聰明用心」，為了配合該CLO，她把KIMIKO系統運動能跟她教的運動串連互補，而不是來搶飯碗，上課時把書上那一長串拗口但很學術正確的名詞唸完後，就會告訴他「這等同於KIMIKO系統運動的某某動作」。因此他希望KIMIKO堅持下去，更表示「我們看得懂好老師，也會知道該跟誰做生意打交道」。不過，KIMIKO對於該網友的鼓勵卻說自己看完充滿憂心，改天再跟大家討論，令人網友紛紛猜測KIMIKO是在擔心學生逃課的問題？還是想說「運動不是生意」。

網友訊息全文。（翻攝自KIMIKO臉書）

網友訊息全文。（翻攝自KIMIKO臉書）

網友訊息全文。（翻攝自KIMIKO臉書）

網友訊息全文。（翻攝自KIMIKO臉書）

網友訊息全文。（翻攝自KIMIKO臉書）

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