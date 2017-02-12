妻甜讚「你比木村拓哉帥」 蔡阿嘎無情吐嘈笑翻網友

二伯讚美蔡阿嘎比木村拓哉帥，竟遭蔡阿嘎無情吐嘈。（翻攝自二伯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名部落客「蔡阿嘎」蔡瑋嘉因在部落格上傳以愛臺灣為主題的影片成名，擅長以Kuso風格拍攝影片，擁有超高人氣，去年他與初戀情人「二伯」步入禮堂，婚後小倆口依舊持續搞怪風格，不時在臉書分享婚後趣事，今日二伯在臉書甜讚老公「比木村拓哉帥」，蔡阿嘎回應卻笑翻眾人。

蔡阿嘎（右）與二伯（左）愛情長跑13年，於去年結為夫妻。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

二伯今日在臉書透露兩人放假在家追劇，二伯因看見三浦翔平的養眼鏡頭而少女心萌動，問蔡阿嘎：「知道我心目中的帥哥排行榜有誰嗎？」蔡阿嘎回答木村拓哉，二伯嘴甜的說：「木村不是我的菜，我覺得你比較帥。」蔡阿嘎聽到後神回「我覺得很難過，你眼睛一定有問題」，讓網友爆笑問說：「你旁邊那位真的是嘎先生嗎？」



蔡阿嘎擅長拍攝搞笑短片，風格深受網友喜愛。（翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎與初戀情人二伯相戀13年，去年終於娶得美嬌娘，日前兩人慶祝相識16年的紀念日，二伯幽默的表示「認識蔡先生已經超過我人生一半的時間了好恐怖」，有網友跟著搞笑的說：「夭壽～16年也太陰魂不散了。」但也有許多網友被兩人長跑多年的愛情感動，直呼「好浪漫」！