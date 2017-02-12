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鄧超為戲患幽閉恐懼症 不跟工作人員互動遭指耍大牌

2017/02/12 21:16

鄧超是知名中國演員。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員鄧超2015年時曾以《烈日灼心》入圍「第52屆金馬獎最佳男主角獎」，當時他雖然輸給馮小剛、和獎項擦身而過，但也等於是獲得了評審的肯定，而鄧超近日談起拍攝該片的過程，不僅透露自己為了演出角色罹患幽閉恐懼症，甚至整個拍片過程不跟劇組人員互動！

鄧超為了電影《烈日灼心》離群索居。（金馬執委會提供）

根據《新浪娛樂》報導，鄧超近日受訪時表示，當初拍攝《烈日灼心》時，他為了「辛小豐」這個角色先是去實習當協警，又為了演活同志而去跟同志一起生活，且由於他深怕自己身上「辛小豐的氣」跑掉，拍片過程都不跟已經合作過3次的劇組人員說話，讓大家都以為他變了、耍大牌。甚至鄧超連下戲都不敢出門，也不敢去「辛小豐」不會去的餐廳吃飯，除了睡不好，還成天都悶悶不樂。

鄧超2015年以《烈日灼心》入圍金馬獎最佳男主角。（資料照，記者趙世勳攝）

更誇張的是，鄧超表示自己拍該片之後竟然得了「幽閉恐懼症」，除了帶女兒去遊樂園玩時因為安全帶太緊而嚇出滿身大汗，連去看膝蓋時要做「核磁共振」也無法進入艙內，遇到閉密空間就需要深呼吸並開始出汗。此外，鄧超也透露其實自己挑戲的原則就是以「逼死自己」為準，雖然有些變態，但是他認為唯有這樣才能把事情做好，敬業的態度令人相當佩服。

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