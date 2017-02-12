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這部電影好潮！小鬼驚「不要不要的」20年前就流行了

2017/02/12 21:08

「小鬼」黃鴻升長相帥氣且多彩多藝，深受粉絲喜愛。（翻攝自小鬼微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小鬼」黃鴻升影視歌三棲，發展多元化，加上過去主持娛樂節目《娛樂百分百》所練就的機靈反應及幽默談吐深受粉絲喜愛，性格天馬行空的他也常在社群網站分享他的有趣想法，今日他在微博PO文，驚訝表示原來流行語「不要不要的」20年前就有了！

小鬼驚訝流行語「不要不要的」在20年前的電影就出現過了。（翻攝自小鬼微博）

「不要不要的」是近年來的流行用語，用來表示一件事讓人受不了，是種加強語氣的用法，而小鬼在微博上PO出1993年的電影《射鵰英雄傳之東成西就》，台詞竟然出現「不要不要的」，但其實這句原本的台詞是「不拉不拉的」，經過修圖才變成「不要不要的」，讓網友笑說「真是嚇得我不要不要的」。

小鬼在杜拜搞笑稱自己為「阿迪黃赫赫哈禧不要不要德王子」。（翻攝自小鬼微博）

而小鬼對於「不要不要的」這句話似乎很有興趣，他先前到杜拜時也學阿拉伯人圍起頭巾，並搞笑稱自己為「阿迪黃赫赫哈禧不要不要德王子」，令粉絲笑噴稱讚「這個王子真是帥得不要不要的」。

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