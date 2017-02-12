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曾寶儀曝擁抱宋智孝背後暖因 代表台灣粉絲給RM力量

2017/02/12 20:37

曾寶儀（右三）擔任《RM》見面會的主持人。（翻攝自曾寶儀臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超夯綜藝節目《Running Man》的主持群10日來台舉辦見面會，雖然獨缺「大神」劉在錫，但台灣粉絲的熱情與用心依然讓其餘5名成員和擔任嘉賓的Gary留下深刻印象。而負責主持見面會、還特地在見面會上給宋智孝一個擁抱的曾寶儀，也在臉書發表對於成員們挺過低潮期、攜手走到現在的不捨與鼓勵。

《RM》7名固定主持人的形式是觀眾心目中的經典。（資料照，記者王文麟攝）

曾寶儀今日早上於微博發文表示，由於自己就是《RM》的忠實粉絲，因此她承認自己對於《RM》確實有私心。對她來說，《RM》不僅帶領她走入「韓流」文化的大門，更曾經陪伴她度過無數個喪志的夜晚，從《RM》中她看見打開對於綜藝節目的眼界，更將劉在錫視為榜樣，比起許多可能見不上幾次面的朋友，《RM》某種程度上比朋友都還熟悉。

《RM》日前來台舉辦見面會。（資料照，記者趙世勳攝）

因此，曾寶儀坦言，7個人能夠走到現在都不容易，其實如果可以，她覺得每個成員都值得一個擁抱，不過她知道在她擁抱宋智孝的那刻，其他成員也就明白，她是代表台灣的粉絲在鼓勵他們、給他們力量，而她也相信他們都收到了，更感性說：「一切的安排都是最好的安排，要不然我們怎麼會有幸遇見他們，是吧？

曾寶儀臉書全文。（翻攝自曾寶儀臉書）

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