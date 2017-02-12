周湯豪吐翻紅心聲 感嘆「以前沒人要報我」

周湯豪以一曲「帥到分手」紅遍大街小巷。（翻攝自周湯豪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人周湯豪2009年因演出蔡依林《大丈夫》MV而受到關注，2010推出首張個人專輯，但人氣始終不慍不火，去年他推出專輯《REAL》，主打歌「帥到分手」紅遍大街小巷，使他終於嘗到走紅滋味，今日舉行宣傳期最後一場簽唱會，吐露翻紅後心聲。

周湯豪過去曾多次被批「媽寶」，但仍不影響他與媽媽比莉的好感情。（翻攝自周湯豪臉書）

周湯豪身為藝人比莉的兒子，出道以來常被酸是「媽寶」，但他憑藉自身努力，終於在演藝事業交出漂亮成績單，今日舉辦簽唱會使西門町萬人空巷，但翻紅後緋聞也隨之而來，近來他與「鬼鬼」吳映潔得好交情也受到關注，對此他表示「我跟他其實10年了，只是因為以前沒有人報我的新聞」。

周湯豪不忘初衷，始終堅持做自己想做的音樂。（翻攝自周湯豪臉書）

日前有粉絲冒名周湯豪的緋聞女友部落客「雀斑小姐」，寫下「我才是正宮」，對此周湯豪回應「不要打擾我身邊的朋友、家人，我盡量都會去理解，每個粉絲都有不同的需求，但如果比較激進跟蹤我，這樣真的很危險」，他也在臉書表示只想做自己想做的事與音樂，網友也肯定他的努力：「」