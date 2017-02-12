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（影音）SpeXial晨翔退團 子閎：開心比較重要

2017/02/12 18:59

〔記者洪素津／台北報導〕男團SpeXial今日8位成員出席台北簽書會，但卻未見「晨翔」，日前晨翔和前東家可米影視鬧出財務糾紛且在自己臉書上表示退團，對此同團員子閎也說：「晨翔之前有跟我說過，我其實很支持他所做的每個決定」。

SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，易恩（後排左起）、風田、Evan、Teddy、明杰、子閎（前排左起）、以綸、偉晉。（記者陳逸寬攝）

團體人數多，和經紀公司財務糾纏不清時有所聞，同團員被問及「晨翔風波」一事，偉晉昨說自己也是看了臉書才知道這件事情，看到晨翔在臉書上一一跟大家告別，覺得有點鼻酸，不太好受；而一旁的子閎則是對此事侃侃而談，直說：「我支持晨翔的決定，人生最重要就是要開心」。

SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，風田（右）慶生，開心擁抱女粉絲。（記者陳逸寬攝）

至於其他團員會不會遭遇到跟晨翔一樣的事，一聽到這個問題子閎倒抽一口氣，目光向外掃射求救，偉晉則緊急救援說：「每個人的合約都不同，晨翔遇到的我們也有可能遇到，不過要尊重合約，一切照著合約走。」

SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，SpeXial搞笑拍照。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，Teddy。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，易恩。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，子閎。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，以綸。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，Evan。（記者陳逸寬攝）SpeXial Okinawa沖繩寫真遊記簽名會，明杰。（記者陳逸寬攝）

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