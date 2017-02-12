T妹酸台灣人只看不送禮 讚強國土豪出手大方願舔共

T妹時常發文說自己人氣很高。（合成圖，翻攝自T妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在網路上小有名氣、時常大方展露好身材的辣模「T妹」，最近時常宣傳自己的直播，並自誇自己人氣相當高、粉絲都力挺她到底。不過，近日她竟然在個人臉書開酸說，中國的土豪多、出手大方，但台灣網友都只看不送禮，引起爭議。

T妹認為許多台灣網友光看直播不送禮。（翻攝自T妹臉書）

T妹昨日晚間在臉書發文，一開頭就狠酸說「『內地』的土豪超有錢，台灣人連10元都不會給，」，直呼酸別人抱中國人大腿的網友跟本就是在說「吝嗇鬼」語錄、只想看免錢，T妹甚至還嗆說：「女生整天還要被你們酸言酸語，寧願舔共老二！」用字遣詞相當大膽。

雖然她事後在留言處解釋，她是指「有些人需要賺『大陸人』的錢也不是故意的，（網友）沒錢也沒關係，喜歡偶爾送個10元獎勵都行，不要在那邊卡位愛看又酸人」，希望網友態度大器一點，不過她的言論還是引起不小爭議。

T妹回嗆網友。（翻攝自T妹臉書）

有網友就直接酸說「」還表示很多台灣網友都會送禮，要T妹不要一竿子打翻一船人，不過T妹也不是省油的燈，直接回嗆「你這路人什麼咖小，應該問你聞我的屁幹嘛」，並要對方別對號入座，而該網友還也怒退T妹追蹤。

事後，T妹似乎認為自己吵贏網友，在臉書開心發文要網友別跑到她的文下留言嗆聲還被打臉，還表示現在自己直播不只人氣爆表、還一堆人挺，要大家不用送禮、給她鼓勵就好，甚至自稱自己不會長時間直播因為怕「吸乾粉絲的血」，對自己相當有自信。

T妹臉書全文。（翻攝自T妹臉書）

T妹臉書全文。（翻攝自T妹臉書）