中國移民愛國自打臉 哈金這麼看

美國圖書圖書獎得主哈金新書《折騰到底》，揭露中國錢權控制海內外媒體的現象。（資料照，記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕「中國出現盲目的愛國主義，或許和中國人沒有宗教信仰，將對宗教的感情都投射在國家上。」哈金小說長期關注移民美國的中國人的心態與生活，最新作品《折騰到底》也反映出中國移民盲從的愛國主義，哈金指出選擇移民的中國人即使言行再怎麼表現出「熱愛中國」，「但他們選擇移民時，（移民）方式就是不愛國。」

哈金新書《折騰到底》英文原名為「The Boat Rocker（抗船者）」，名字映射出強權底下、公共知識份子覺醒後的困境與風險，出版社透露原本中文名打算取為「惹事生非」，但因內容描述知識分子不斷對抗中國，最後定調為「折騰到底」，哈金直呼中文書名「夠狠」、「夠好笑」。

哈金不少著作中都有出現「前妻」這樣的角色，從《等待》、《背叛指南》，再到最新的《折騰到底》，哈金指出，移民的家庭生活問題往往從婚姻開始，但家庭問題其實在中國就存在，他指出部分中國人透過離婚等手段取得更高的社會資源，「很多人的生活因為外在力量扭曲，這個外在力量來自國家。」哈金笑稱中國現代社會中「前妻」眾多，也是另一種中國特色。