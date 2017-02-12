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林千又1公升防黏液灌肚 斷食又暴食搞壞身體

2017/02/12 19:09

林千又因體內放入防沾黏溶液，使她肚子大如孕婦。（翻攝自林千又臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林千又日前透露自己長了個大腫瘤還有腸粘黏，虛弱臥床照令人看了十分擔心，手術結束後醫生同意她回家靜養，今日她在臉書表示身體裡放了防沾黏溶液，使她的肚子變大，讓她不禁感嘆能了解孕婦的辛苦。

林千又日前PO出住院開刀照，引來粉絲擔心。（翻攝自林千又臉書）

林千又日前在臉書透露去年因壓力太大使身體出了問題，長了腫瘤及腸粘黏不得不開刀，今日她終於可以回家休養，但醫生在她肚子裡面放了1000c.c.的防沾黏溶液，使她肚子鼓起如孕婦，她也表示自己年紀輕輕便腸沾黏，是因為為了維持身材而不吃東西，「當模特兒的時候會為了拍照好看，一整天不吃拍完猛吃，導致我常便秘，吃壞身體讓我必須面對開刀的痛苦」，經過這次的教訓，她深深感受到身體健康的重要。

林千又負面傳聞不斷，近來積極向作畫發展。（翻攝自林千又臉書）

林千又過去以藝人納豆女友的身分為人熟知，後又爆出她怒嗆五十嵐員工而遭眾人撻伐，負面傳聞不斷連吳宗憲也與她提早解約，演藝之路不順使她將重心移往作畫，也開始經營畫室，企圖重新開始第二人生，這次生病網友也在臉書鼓勵她「加油，休養一下再往人生目標衝刺」。

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