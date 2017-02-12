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滅火器2017首演獻沖繩 楊大正女友夫唱婦隨

2017/02/12 18:26

滅火器上週五、六前往沖繩和石垣島開唱。（火氣音樂提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕滅火器上週五、六前往沖繩、石垣島開唱，主唱楊大正也帶著穩定交往中的女友山東愛相隨，山東IG上po了滅火器演出照片，儼然是相當稱職的樂團經理，她並留言：「有到夫唱婦隨。」相當甜蜜。

滅火器感性向歌迷道謝。（火氣音樂提供）

去年滅火器脫離前東家後，曾透露經歷一段低潮期，險些解散，楊大正表示，之所以選擇將2017年第一場演出獻給沖繩和石垣島，「上一張專輯的創作，幾乎都在石垣島完成，如果最低潮那時沒來石垣島，認識當地朋友，就不會有2016年的滅火器。」因此團員們帶著感謝及回報的心情，來舉行這場演出，而歌迷也相當捧場，兩場演出的門票一開賣就全都搶光。

滅火器上週五、六前往沖繩和石垣島演出。（火氣音樂提供）

同一時間，職棒桃猿Lamigo隊也在石垣島進行春訓，因此不少球迷也順勢去看滅火器演出，滅火器為此特地獻唱去年送給已退休的「台灣巨砲」陳金鋒的歌曲《曾經瘋狂》，讓現場歌迷全都嗨翻。愛打棒球的他們，還事先在石垣島租了球場，一解球癮，演出結束後也不畏低溫，大嗑石垣島的知名冰淇淋。

滅火器和熱情樂迷合照。（火氣音樂提供）

滅火器明天回台後，就要投入準備2月19日於高雄展覽館後方草坪的非售票演唱會，當天也要請歌迷一起和他們拍攝新歌MV，詳情上滅火器臉書粉絲團。

滅火器。（火氣音樂提供）

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