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（影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往

2017/02/12 18:36

朴寶劍（右）和宋仲基（左）不僅是同門師兄弟，感情也相當好。（寶輝娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朴寶劍憑著《請回答1988》和《雲畫的月光》人氣登上頂峰，不僅在國內高人氣，海外的見面會更是一場接著一場辦。而日前他到泰國與粉絲相見歡，師兄宋仲基還義氣站台，不料朴寶劍台上告白宋仲基，竟慘遭宋仲基毫不猶豫地打槍！

朴寶劍（左）狠遭宋仲基（右）打槍。（合成圖，截取自秒拍）

朴寶劍昨日在泰國舉辦粉絲見面會，與他感情超好的師兄宋仲基也一同力挺到現場，沒想到朴寶劍在台上當眾對宋仲基告白說「如果我女生的話，想要跟哥交往」，還再三表示真的是真心話，令台下粉絲一片尖叫。

宋仲基（右）和李光洙（左）是超級好友。（翻攝自BLOSSOM）

不過，宋仲基在聽到師弟的真情告白之後，竟然想都沒想就直接回絕說：「對不起，但我已經有光洙了！」幽默又充滿兄弟情的發言讓粉絲爆笑之餘，也再度應證宋仲基與李光洙這對超級好兄弟的好感情。事實上，李光洙、宋仲基和趙寅成3人一直都是眾所皆知的超級好友，不僅會互相探班，也會替對方主演的電視劇客串，義氣相挺的舉動時有所聞。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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