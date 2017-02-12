子閎guts支持晨翔退團 偉晉救火帳目不清問題

子閎因位曾聽過晨翔提起不開心，所以對於他的決定沒有感到意外。（合成圖，翻攝自晨翔、子閎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕團體「SpeXial」成員歷經4期變動一共12人，人氣超夯，但私下卻因為團員多實際薪資不到22K，因此人氣王晨翔之前在臉書宣布退團。今日SpeXial舉辦簽書會時，團員被問到晨翔退團一事時，子閎超有guts地說：「我支持他！」

SpeXial今日舉辦簽書會，宏正腳傷、晨翔退團缺席。（記者陳逸寬攝）

子閎談起晨翔退團一事，他表示在服完兵役後，晨翔有向他談起自己並不開心，他支持晨翔的決定，因為他認為「最重要是開心，這才是人生最重要（的事）。」不快樂的成功只是一種假象，所以他並意外晨翔會宣布退團，「他有開一個頭了，我大概知道後面會怎樣。」晉偉則表示是透過臉書才得知此事，不過看到晨翔和成員一一道別，覺得「心裡酸酸的」。

晨翔（右起）昨日曬出和毛地和風田吃湯圓的照片。（翻攝自晨翔臉書）

晨翔退團的主因之一是因為他認為公司帳目不清，晉偉反應快解釋稱合約不同，「所以他遇到問題，我們不一定會遇到，也是尊重合約。」