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（影音）被指複製泫雅、演技下滑 金馬影后怒回：PK啊！

2017/02/12 18:13

李小璐（右）被指唱腔、歌曲複製韓星泫雅（左）。（合成圖，翻攝自泫雅Instagram、李小璐微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星李小璐16歲時以陳沖的作品《天浴》拿下第35屆金馬獎最佳女主角獎，成為金馬影史上最年輕的女主角獎得主。2012年李小璐和演員賈乃亮結婚後，李還生下有一女「甜馨」，可以說是事業愛情兩得意。然而，近日李轉型唱跳歌手，卻慘遭批評全部複製韓星泫雅、演技下滑，讓她爆氣在微博公開回嗆！

李小璐（左四）日前推出唱跳新歌。（合成圖，翻攝自李小璐微博）

李小璐近日推出新歌《迷人女孩》，不僅又唱又跳還登上中國「湖南衛視」的元宵特別節目表演，不料演出後她不僅遭到眾多網友批評唱腔、舞蹈、曲風和服裝等等全都複製「小野馬」泫雅，更有人指出她因為起點太高，近年來演技下滑、自降身價，無法符合觀眾的高期待，唯一的代表作就是婚姻跟孩子，相當毒舌！

對於眾多批評與指教，李小璐大多抱持著正面的態度，不過遭指演技下滑一事似乎就直接觸怒到她，讓她氣得分享該網軍的貼文並回嗆說：「我的起點高與不高跟你沒有關係，我過我的生活跟你沒有關係，我的演技比你高出一個珠穆朗瑪峰！」還要該網軍有本事跟她PK演技或舞技。

泫雅一向以性感的形象著稱。（資料照，記者王文麟攝）

事實上，李小璐近年來的爭議一直都不斷，除了狂被指整形和隆乳以外，也常常被諷刺沒有再出好作品。不過她的粉絲倒是十分肯定她這次的表現，認為以一個拿獎無數的影后來說，都以驚30多歲了還願意挑戰自己、嘗試新的角色事一件非常不容易的事情，相當以偶像為榮。

李小璐公開回擊嗆網軍。（翻攝自新浪娛樂）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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