割腕自殘？ 雪莉竟自PO滿手「OK繃」照

雪莉過去曾經是清新偶像的代表。（翻攝自雪莉Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星雪莉本來是女團「f（x）」的其中一員，不過退團之後雪莉便開始大方做自己，從小清新代表變得時常賣弄性感，還因為常PO出沒穿內衣或是含有性暗示的照片遭到網友撻伐，也讓她部分的粉絲相當擔心她是不是怎麼了。昨日，雪莉在Instagram上PO出自己滿手傷的照片，更是引起了她是否「自殘」的爭議！

雪莉PO出自己的受傷照。（翻攝自雪莉Instagram）

昨日，雪莉在自己的Instagram上貼出一張右手上全是「OK繃」的照片，可以看見她光是掌心就貼了3塊，手腕上也有1塊，讓大批粉絲相當擔心，紛紛留言問她「怎麼了」、「還好嗎」。雖然她的經紀公司回應她是只是不小受傷，然而由於傷口過多，也令許多人懷疑為免太「不小心」。

雪莉自從退出後就經常被認為行為脫序。（合成圖，翻攝自雪莉Instagram）

此外，由於去年雪莉就曾受傷而被猜測是「為愛自殘」，儘管當時她自己出面澄清是不小心受傷的、抱歉讓大家擔心，但如今再度「不小心」弄得滿手傷，傷口又在敏感的手腕動脈處，讓不少網友不禁相當懷疑雪莉會不會真的有自虐傾向，希望她不要繼續傷害自己才好。

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