限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

割腕自殘？ 雪莉竟自PO滿手「OK繃」照

2017/02/12 17:10

雪莉過去曾經是清新偶像的代表。（翻攝自雪莉Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星雪莉本來是女團「f（x）」的其中一員，不過退團之後雪莉便開始大方做自己，從小清新代表變得時常賣弄性感，還因為常PO出沒穿內衣或是含有性暗示的照片遭到網友撻伐，也讓她部分的粉絲相當擔心她是不是怎麼了。昨日，雪莉在Instagram上PO出自己滿手傷的照片，更是引起了她是否「自殘」的爭議！

雪莉PO出自己的受傷照。（翻攝自雪莉Instagram）

昨日，雪莉在自己的Instagram上貼出一張右手上全是「OK繃」的照片，可以看見她光是掌心就貼了3塊，手腕上也有1塊，讓大批粉絲相當擔心，紛紛留言問她「怎麼了」、「還好嗎」。雖然她的經紀公司回應她是只是不小受傷，然而由於傷口過多，也令許多人懷疑為免太「不小心」。

雪莉自從退出後就經常被認為行為脫序。（合成圖，翻攝自雪莉Instagram）

此外，由於去年雪莉就曾受傷而被猜測是「為愛自殘」，儘管當時她自己出面澄清是不小心受傷的、抱歉讓大家擔心，但如今再度「不小心」弄得滿手傷，傷口又在敏感的手腕動脈處，讓不少網友不禁相當懷疑雪莉會不會真的有自虐傾向，希望她不要繼續傷害自己才好。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

相關新聞

推薦新聞
新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的 新婚馮德倫7個月 舒淇竟嘆：退讓是有極限的
2017/02/12 17:15
想念劉雨柔這部位 班傑戀上泰國妹 想念劉雨柔這部位 班傑戀上泰國妹
2017/02/12 17:13
割腕自殘？ 雪莉竟自PO滿手「OK繃」照 割腕自殘？ 雪莉竟自PO滿手「OK繃」照
2017/02/12 17:10
聽張學友唱到哭 盧廣仲台下竟幾乎全程比「這手勢」 聽張學友唱到哭 盧廣仲台下竟幾乎全程比「這手勢」
2017/02/12 16:57
辣模雪碧不想再性感 宣布要把衣服穿回來 辣模雪碧不想再性感 宣布要把衣服穿回來
2017/02/12 16:41
相似度87％！「紅衣小女孩」花燈撞臉白癡公主 相似度87％！「紅衣小女孩」花燈撞臉白癡公主
2017/02/12 16:37
會紅不是沒原因！ 莫莉曝吉吉、朴敘俊等大明星私下暖舉 會紅不是沒原因！ 莫莉曝吉吉、朴敘俊等大明星私下暖舉
2017/02/12 16:23
（影音）宋米秦2年大限卡關 脫單成功等肚皮到位 （影音）宋米秦2年大限卡關 脫單成功等肚皮到位
2017/02/12 16:22
（影音） 鄭弘儀走春開金嗓 歌聲竟是這樣 （影音） 鄭弘儀走春開金嗓 歌聲竟是這樣
2017/02/12 16:18
自曝底褲顏色 范冰冰甜取男友小名 自曝底褲顏色 范冰冰甜取男友小名
2017/02/12 16:17
黃牛惡劣操作 INFINITE登台前夕爆退票潮 黃牛惡劣操作 INFINITE登台前夕爆退票潮
2017/02/12 16:15
（影音）不只先夾紅蟳！逸祥還拿白白餐券吃西堤 （影音）不只先夾紅蟳！逸祥還拿白白餐券吃西堤
2017/02/12 16:01
看不出來48歲 翁虹透露養顏秘訣 看不出來48歲 翁虹透露養顏秘訣
2017/02/12 15:30
丁小芹一蹶不振 利菁爆：小鐘烏鴉嘴害的 丁小芹一蹶不振 利菁爆：小鐘烏鴉嘴害的
2017/02/12 15:29
異鄉拍戲收噩耗 男星哀慟錯過爺爺最後一面 異鄉拍戲收噩耗 男星哀慟錯過爺爺最後一面
2017/02/12 15:19
與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消 與超正愛女挑戰皮拉提斯 席維斯史特龍直呼吃不消
2017/02/12 14:58
斷開「被姦專業戶」閃嫁美國 女星衰捲詐騙案 斷開「被姦專業戶」閃嫁美國 女星衰捲詐騙案
2017/02/12 14:56
強國電視劇挖眼太虐心 觀眾跪求賜死楊冪 強國電視劇挖眼太虐心 觀眾跪求賜死楊冪
2017/02/12 14:36
找不出原因！創作歌手昏迷癲癎發作 找不出原因！創作歌手昏迷癲癎發作
2017/02/12 14:15
男歌手叫粉絲脫頭巾惹怒IS？演唱會遭威脅炸彈攻擊 男歌手叫粉絲脫頭巾惹怒IS？演唱會遭威脅炸彈攻擊
2017/02/12 14:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.