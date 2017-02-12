艾瑪華森獲得男友媽媽喜愛 大讚：她很美！

艾瑪華森緋聞男友的媽媽承認兩人戀情，並大力稱讚兒子女友。（翻攝自艾瑪華森臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國女星艾瑪華森（Emma Watson）因演出《哈利波特》系列電影中「妙麗」一角而紅遍全球，同時也是美國布朗大學的高材生，且多次為女權發聲，知性聰穎形象深植人心，日前傳出戀情艾瑪華森卻始終未回應，但緋聞男友媽媽卻大方承認這段戀情，並表示非常贊成兒子將艾瑪華森娶進門。

艾瑪華森主演的《美女與野獸》即將上映，全球粉絲引頸期盼。（翻攝自Entertainment Weekly）

2016年初艾瑪華森被爆與大她10歲的美國科技新貴威廉奈特（William Knight）交往，據英國《鏡報》報導，兩人交往18個月後見男方家長，男方母親對艾瑪華森讚不絕口，認為她很美，也表示兒子雖然不常跟父母提起女友，但若小倆口要結婚，她一定贊成，艾瑪華森對這段戀情非常低調，從未正面承認，但從「準婆婆」的誇獎中能看出，女神的魅力果然無人能擋。

艾瑪華森因演出《哈利波特》中妙麗一角而紅遍全球。（翻攝自艾瑪華森臉書）

艾瑪華森主演的迪士尼電影《美女與野獸》真人版將在3月於美國上映，電影與原著動畫的超高還原度讓全球影迷引頸期盼，日前傳出艾瑪華森因太難搞而錯失主演電影《樂來越愛你》的機會，讓她的事業蒙上一層陰影，粉絲也期盼這部《美女與野獸》能讓她再創高峰，成為愛情事業兩得意的女人。